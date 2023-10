Cronaca Follonica: Chiusura scuole per allerta meteo arancione martedì 24 ottobre 23 ottobre 2023

Follonica: La Protezione Civile ha emesso l’allerta meteo arancione per temporali forti e rischio idrogeologico per la giornata di domani, martedì 24 ottobre, a partire dalle 11. Per questo motivo le scuole di ogni ordine e grado della città di Follonica rimarranno chiuse. La decisione è stata presa anche alla luce dei danni causati dal maltempo la scorsa settimana, visto che le operazioni di pulizia e bonifica sono tuttora in corso. L'Amministrazione comunale raccomanda a tutte e tutti di usare la massima cautela negli spostamenti.

