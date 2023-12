Cronaca Follonica: chiuso il sottopasso di via Massetana 12 dicembre 2023

Manutenzione dell'impianto fognario: domani mattina, 13 dicembre, sarà chiuso il sottopasso di via Massetana Follonica: L'Amministrazione comunale di Follonica comunica che domani mattina, mercoledì 13 dicembre, dalle 9 alle 13 circa, il sottopasso di via Massetana sarà chiuso per manutenzione dell’impianto fognario. Il sottopasso verrà riaperto non appena saranno terminati gli interventi. Seguici



