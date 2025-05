Follonica, centro estivo comunale Le Mimose, aperte le iscrizioni

Follonica: Le iscrizioni per il Centro Estivo Le Mimose saranno aperte dal 6 al 26 maggio. Modalità e termini di presentazione della domanda

Dal 6 al 26 maggio 2025 saranno aperte le iscrizioni dei bambini da 1 a 6 anni al CENTRO ESTIVO comunale "Le Mimose” - il Centro estivo si svolgerà da lunedì 30 giugno a venerdì 08 agosto 2025 presso il nido comunale Le Mimose.

Il servizio è riservato a 34 bambini di età compresa tra 1 e 3 anni e 20 bambini di età compresa tra 3 e 6 anni, e si svolgerà su tre turni quindicinali (30 giugno/11 luglio, 14/25 Luglio – 28 luglio/8 agosto), con:

ORARIO RIDOTTO: 8.00-13.00 – numero posti disponibili: 18 bambini 1-3 anni e 10 bambini 3-6 anni

ORARIO INTERO: 8.00-16.00 – numero posti disponibili: 16 bambini 1-3 anni e 10 bambini 3-6 anni (possibilità di proroga fino alle ore 18)

Si possono richiedere da un minimo di 1 turno ad un massimo di 3 turni.

La gestione delle attività ludiche ed educative è svolta dal personale della Coop "Cuore Liburnia" già operante nella struttura.

Per l'accesso dei bambini al servizio, hanno priorità i beneficiari della L. 104/92 e gli appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio sanitario, economico e sociale attestato dai servizi sociali territoriali.

Sono ammessi di diritto, per uno solo dei turni, i bambini che hanno frequentato il nido d'infanzia "Le Mimose" durante l'anno educativo 2024/25, per i quali deve comunque essere inoltrata la domanda di iscrizione.

La residenza nel Comune di Follonica costituisce elemento di priorità alla graduatoria di ammissione. I bambini non residenti nel Comune di Follonica (con priorità per i bambini residenti nei Comuni di Gavorrano, Scarlino e Massa Marittima) potranno essere ammessi nel caso risultino posti disponibili.

I costi relativi alla retta per ogni turno quindicinale, comprensivi della mensa, sono:

- € 200,00 (orario intero) + € 50,00 per eventuale estensione oraria fino alle 18

- € 130,00 (orario ridotto)

Il 2° figlio frequentante il centro estivo ha la riduzione del 15%.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda di ammissione dovrà essere presentata dal 6 al 26 maggio 2025 ESCLUSIVAMENTE ONLINE accedendo al link https://follonica.ecivis.it. Per compilare la domanda sarà necessario accedere all'area personale mediante autenticazione Spid/CIE. Il modulo per le iscrizioni sarà disponibile all'interno della sezione "Moduli online" dell'area personale.

Solo in casi di particolare necessità, sarà consentita la presentazione della domanda presso gli uffici socio educativi in via Roma n.47 previo appuntamento con: Giulia Mannelli (tel.0566.59411 – e-mail: gmannelli@comune.follonica.gr.it)

La graduatoria di ammissione sarà pubblicata successivamente e comunque si provvederà ad avvertire i richiedenti tramite e-mail.

Per visionare i criteri di attribuzione dei punteggi, le tariffe e le eventuali agevolazioni, consultare il Bando nella rete civica

https://www.comune.follonica.gr.it/ocmultibinary/download/2319/46577/24/e02af9bf3c96594dc5dd9ff69f487d4c.pdf/file/BANDO%2BCentro%2BEstivo%2B2025_signed.pdf