Follonica. Cent'anni in un giorno: il 14 giugno si aprono le celebrazioni

Follonica: Un Consiglio comunale celebrativo e solenne, la presentazione del volume del centenario curato da Alberto Prunetti e la prima del docufilm diretto da Francesco Falaschi e sceneggiato da Sacha Naspini segneranno il pomeriggio al Teatro Fonderia Leopolda con la conduzione di Sergio Sgrilli. Durante le celebrazioni del centenario di Follonica verranno consegnate le chiavi della città a Paola Caselli, Vanessa Incontrada e Cecilia Laschi. La città verrà poi celebrata con un annullo postale speciale, dedicato proprio al centenario



Cent'anni in un giorno: al Teatro Fonderia Leopolda il prossimo 14 giugno si celebra la nascita del Comune di Follonica con un pomeriggio densissimo di eventi. Una festa dedicata alla cittadinanza, con ospiti, musica, proiezioni e presentazioni.

Il 14 giugno 1923 veniva ufficialmente istituito il Comune di Follonica e oggi, a distanza di un secolo, è arrivato il momento di festeggiare. Per farlo è stato organizzato un Consiglio comunale celebrativo e solenne, che si terrà alle 14 nella sala Allegri del Teatro, al quale seguirà poi, a partire dalle 16.30, la presentazione del volume “Mare di Ghisa – Inchiesta sui primi cent'anni del Comune di Follonica” a cura di Alberto Prunetti con il contributo di Letizia Bindi, Ilaria Cansella, Andrea Cordovani, Vanessa Roghi, Claudio Saragosa, Adolfo Turbanti e Massimiliano Valerii.

Subito dopo ci sarà la prima proiezione del docufilm “La fabbrica delle storie – Follonica 1842-2023”, diretto da Francesco Falaschi, con la sceneggiatura di Sacha Naspini, e con Blu Yoshimi, Luigi Fedele, Cristina dell'Anna, Cecilia Dazzi e Alessandro Haber. La proiezione si ripeterà poi alle 21, per permettere a tutti e tutte di partecipare all'evento. Il pomeriggio vedrà la conduzione di Sergio Sgrilli, che alternerà le presentazioni a momenti musicali.

In occasione del Consiglio Comunale delle 14 verranno inoltre consegnate le chiavi della città a tre donne che hanno portato Follonica nel mondo: l'astrofisica Paola Caselli, direttrice del Max Planck Institute for extraterrestrial Physics di Monaco di Baviera, Vanessa Incontrata, attrice, modella e conduttrice tv, e Cecilia Laschi, scienziata e una delle maggiori esponenti internazionali di robotica. La città verrà poi celebrata con un annullo postale speciale, dedicato proprio al centenario. Durante tutto il pomeriggio, fino alle 19, nel fourier del Teatro sarà presente il personale di Poste Italiane che apporrà il particolare timbro su libri e cartoline. Sempre nel fourier potrà inoltre essere acquistato il volume del Centenario che potrà essere arricchito sul frontespizio dalla timbratura.

«Abbiamo pensato al modo più consono per festeggiare i cento anni dei Follonica – dice il sindaco Andrea Benini – Con questi lavori non volevamo nasconde le vulnerabilità del territorio, ma piuttosto interrogarsi criticamente su come siamo arrivati a tutto questo, cosa c’era e cosa poteva esserci a Follonica. L’idea era appunto quella di evitare l’agiografia classica delle celebrazioni ufficiali. Anche per questo abbiamo scelto autori e autrici con un piede dentro Follonica e uno fuori, per uscire dalle secche dell’etnocentrismo d’occasione di chi pensa che il luogo in cui si nasce sia la misura di tutte le cose. Il risultato è un volume molto particolare, che può essere letto da tanti punti di vista diversi e un docufilm che racconta il nostro recente passato».

«Le celebrazioni per il centenario del Comune di Follonica hanno rappresentato per tutta l’Amministrazione un’occasione per ripercorrere, attraverso diverse ‘lenti’, le molteplici identità della nostra città, evitando facili agiografie – spiega l'assessora alle politiche culturali Barbara Catalani – Per una località così giovane, infatti, la celebrazione del passato attraverso immagini nostalgiche sarebbe stata un esercizio privo di significato. Abbiamo lavorato in questa direzione e il 14 sarà il momento per ripercorrere insieme questo percorso».

«Il 14 giugno, in occasione della seduta del Consiglio Comunale, lo sguardo sarà rivolto non solo al passato, ma anche al futuro della nostra città - dice la presidente del Consiglio Francesca Stella - Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare: l'evento è stato pensato per accogliere tutte e tutti, chi a Follonica ci è nato e ci abita da sempre e chi ha scelto di abitare qui, trasferendosi da altri luoghi».