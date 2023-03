Follonica: “Calcinculo” di Babilonia Teatri chiude la rassegna “Altri percorsi”

Venerdì 31 marzo, alle 21.15, lo spettacolo che unisce la performance di Castellani e Raimondi alle musiche di Scuda, musicista degli Oblivion



Follonica: Candidato ai premi Ubu come miglior novità italiana e come miglior progetto sonoro, “Calcinculo” è lo spettacolo di Babilonia Teatri dove le parole prendono la forma della musica e le musica, a sua volta, quella delle parole. Lo spettacolo, di e con Enrico Castellani e Valeria Raimondi, conclude la rassegna di teatro off “Altri percorsi” e andrà in scena venerdì 31 marzo alle 21.15.

“Calcinculo”, che vede le musiche di Lorenzo Scuda, musicista e interprete degli Oblivion, protagoniste al pari degli attori, racconta del tempo in cui viviamo, di un mondo in cui parole e immagini non riescono più a raccontare senza l’ausilio della musica. Quest’ultima, infatti, arriva in soccorso come una medicina o una miccia esplosiva, creando un avanspettacolo di illusioni che si sgretolano, dove realtà e finzione si sovrappongono e non è chiaro dove finisca la vita reale e inizi la rappresentazione e viceversa. Con “Calcinculo” musica e teatro si contaminano, dialogando in modo incessante e vertiginoso, per raccontare del tempo ossessivo che viviamo; un delirio paranoico di un mondo che elegge a guida a paura percepita e l’incapacità dei più di immaginare un futuro, sognarlo e tendere verso un ideale.

Con uno sguardo tagliente e ironico Enrico Castellani e Valeria Raimondi portano lo spettatore a interrogarsi sulle contraddizioni che ogni giorno viviamo e di cui, spesso per primi, siamo portatori. Molto apprezzato dalla critica, “Calcinculo” vede la direzione di scena di Luca Scotton, la produzione di Babilonia Teatri e La Piccionaia centro di produzione teatrale, la coproduzione Operaestate Festival Veneto.

Nello spettacolo in scena a Follonica è prevista la partecipazione del Coro Goitre, diretto da Valentina Toni.

I biglietti per la rassegna “Altri percorsi” del Teatro Fonderia Leopolda, al costo di 12 euro, possono essere acquistati allo Iat, ufficio informazioni turistiche di Follonica, di via Roma 49 (aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19), online sul sito www.leopolda.adarte.18tickets.it o alla biglietteria del Teatro, il giorno dello spettacolo.

Gli appuntamenti al Teatro Fonderia Leopolda proseguono domenica 23 aprile con “Feste” di Familie Flöz, ultimo evento della stagione teatrale. Per informazioni sulla programmazione https://www.comune.follonica.gr.it/leopolda/