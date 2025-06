Cronaca Follonica, Buoncristiani: “Serve rispetto per le persone e per il confronto democratico” 30 giugno 2025

30 giugno 2025 18

18 Stampa

Redazione

Follonica: “Mi auguro che questo primo provvedimento rappresenti un passo significativo verso la conclusione di una vicenda incresciosa che, nel corso degli anni, ha visto coinvolte persone, note e meno note, vittime a più riprese di dileggio reiterato e di comportamenti persecutori inaccettabili. L’auspicio è che venga finalmente restituita la serenità necessaria al confronto democratico e ripulito lo spazio delle discussioni pubbliche, affinché le opinioni, da qualunque parte provengano, possano essere espresse con rispetto reciproco e senza che circostanze di questo tipo minino il dibattito civile e la convivenza nella nostra comunità. La tutela della dignità personale e del libero scambio di idee sono valori imprescindibili per la nostra città e di chi la vive”. Il sindaco Matteo Buoncristiani a commento dei recenti sviluppi sul caso delle offese social e atti persecutori. Seguici



