Follonica, bambini protagonisti con “Papà ti salvo io” e “La Strada del Riuso”

Follonica: Sabato 16 agosto, alle ore 10, la spiaggia della ex Colonia Marina in via delle Collacchie ospiterà un’iniziativa speciale dedicata ai più piccoli: “Papà ti salvo io e la Strada del Riuso”, organizzata dalla Società Nazionale di Salvamento – sezione di Follonica, con il patrocinio del Comune e nell’ambito del protocollo d’intesa tra MIUR e SNS.

Il progetto, illustrato dal direttore Giorgio Lolini, unisce educazione alla sicurezza in mare e sensibilizzazione ambientale. “Papà ti salvo io” insegna ai bambini le 10 Regole d’Oro per un Bagno Sicuro, trasformandoli in “Baby Watch – Piccoli Bagnini” capaci di prevenire i rischi in acqua e di trasmettere le buone pratiche anche agli adulti. Parallelamente, “La Strada del Riuso” racconta il viaggio di un rifiuto abbandonato fino al mare, per educare al rispetto dell’ambiente e al corretto smaltimento.

La mattinata inizierà con un laboratorio ludico-educativo fatto di giochi di ruolo e simulazioni sulle emergenze in mare. Seguiranno dimostrazioni di salvataggio in acqua a cura dei bagnini SNS e delle Unità Cinofile, con il coinvolgimento diretto dei bambini nelle esercitazioni. A ciascun partecipante sarà consegnata la “Medaglia del Piccolo Bagnino” e un gadget ricordo.

“Vogliamo far crescere nei bambini la cultura della sicurezza e del rispetto per il mare – spiega Lolini – rendendoli protagonisti di un dialogo intergenerazionale che parte dal gioco e arriva alla responsabilità”. La partecipazione all’iniziativa è gratuita.