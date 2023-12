Attualità Follonica: Avviso pubblico per la realizzazione del centro di aggregazione Spazi Ragazzi 16 dicembre 2023

16 dicembre 2023 192

192 Stampa

Redazione

Per presentare la domanda c'è tempo fino al 5 gennaio 2024. Tutta la modulistica è presente sull'Albo pretorio del Comune di Follonica

Follonica: Il Comune di Follonica ha pubblicato un avviso pubblico per la presentazione di proposte da parte di enti del terzo settore per la realizzazione del centro di aggregazione giovanile “Spazi ragazzi” e per la partecipazione ai tavoli di coprogettazione. Sono ammessi alla partecipazione gli enti del terzo settore che abbiano capacità, competenze ed esperienze documentabili nella progettazione, organizzazione e conduzione di attività ed interventi con adolescenti e giovani e che possano offrire elementi di arricchimento ed integrazione della proposta progettuale che l’Amministrazione ha accolto. Per essere ammessi ai tavoli di coprogettazione finalizzati alla stipula di una convenzione articolata, gli Ets sono invitati a redigere una istanza di partecipazione su carta intestata, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, da far pervenire al Comune di Follonica tramite pec all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it entro il 5 gennaio 2024. Tutta la modulistica è presente sull'Albo pretorio del Comune di Follonica.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Follonica: Avviso pubblico per la realizzazione del centro di aggregazione Spazi Ragazzi Follonica: Avviso pubblico per la realizzazione del centro di aggregazione Spazi Ragazzi 2023-12-16T14:00:00+01:00 197 it Avviso pubblico per la realizzazione del centro di aggregazione Spazi Ragazzi e per la partecipazione ai tavoli di coprogettazione PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2020/06/14/20200614213152-f697e55e.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2020/06/14/20200614213152-f697e55e.jpg Maremma News Follonica, Sat, 16 Dec 2023 14:00:00 GMT