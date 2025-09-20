Follonica, auto a metano in fiamme sull’Aurelia: illesi padre e figlio

Intervento dei Vigili del Fuoco al km 205: incendio domato e area messa in sicurezza, sul posto anche la Polizia Stradale.

Follonica: Nel pomeriggio i Vigili del Fuoco di Follonica sono intervenuti al Km 205 della Strada Statale Aurelia, corsia sud, per l’incendio di un’autovettura Citroën C4 monovolume alimentata a metano.

A bordo viaggiavano padre e figlio che, accorgendosi del fumo proveniente dal veicolo, hanno prontamente accostato in una piazzola di sosta e abbandonato l’auto senza riportare conseguenze.

La squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta verificando le condizioni di salute degli occupanti, provvedendo allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area anche tramite l’utilizzo di termocamera( foto) per la verifica della temperatura del serbatoio di gpl dell’auto e scongiurando la propagazione dell’incendio alla vegetazione circostante.

Non si registrano feriti. Sul posto presente anche la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.



