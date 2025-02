Follonica, attivato l’ambulatorio per le cure odontoiatriche pediatriche

Con attività ortodontica dedicata ai bambini

Follonica: È stato attivato a Follonica il nuovo ambulatorio per le cure odontoiatriche e ortodontiche pediatriche. L’operazione dell’Azienda Usl Toscana sud est è stata portata a compimento dalla Uoc Odontoiatria e Stomatologia di Grosseto.

Nell’ambulatorio è presente una professionista specializzata nella cura dei bambini, sia per malattia cariosa, sia per malocclusione. Ad oggi le carie nell'infanzia continuano ad essere un problema sociale diffuso soprattutto nelle comunità con abitudini alimentari ricche di zuccheri.

«Il nostro obiettivo - dichiara Alessandra Romagnoli, direttrice della Odontoiatria grossetana - è tutelare la salute orale nell'eta' evolutiva, come richiesto dal Dpcm 2017 e dalla DGR63/2025. Oltre a Grosseto, anche a Follonica sarà possibile avere un punto di riferimento pubblico per le cure odontoiatriche e ortodontinche».

L’ambulatorio ha sede al distretto sanitario di Follonica, in viale Europa 5. Per accedere è necessaria la richiesta del pediatra al Cup per una visita specialistica di odontoiatria infantile e ortodonzia.

Fra le novità c’è anche l'attivazione della «dental nursery», ovvero una culla odontoiatrica per informazioni sulla salute orale e consigli per scelte alimentari sane dedicata alle mamme con bambini dal 18esimo mese di nascita.