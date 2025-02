Follonica: Allerta meteo arancione. Chiusura scuole, 12 febbraio 2025

Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per domani, mercoledì 12 febbraio 2025

Follonica: La Sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato per la zona E3 (Etruria costa sud) e quindi per il territorio comunale l’allerta meteo codice arancione per rischio idraulico, rischio idrologico e temporali, dalle 7 alle 23.59 di mercoledì 12 febbraio.

Dopo un’attenta valutazione, il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani ha emesso un’ordinanza di chiusura delle scuole comunali di ogni ordine e grado per la giornata di domani.