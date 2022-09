Follonica, al via i servizi scolastici della linea f4

Dal 15 settembre in vigore alcune modifiche anche per le linee f2 e f3

Grosseto: Da giovedì 15 settembre, con l’entrata in vigore dell’orario invernale e scolastico dei servizi autobus di Autolinee Toscane, la rete urbana di Follonica prevederà alcune variazioni rispetto all’assetto estivo.



La line urbana f1 resterà inalterata; per la linea f2 la corsa delle ore 14.00 sarà posticipata alle ore 14.13 da Casse Lombarde, non transitando da via Zara, via Matteotti, via Carducci, via Bicocchi ma da via Santini raggiungerà direttamente la Stazione Fs. Il transito dalle fermate non effettuate dalla linea f2, sarà garantito dalla successiva corsa della linea f3 in partenza alle ore 14.20 dalla Stazione Fs.

Per la linea f3 è prevista la modifica della corsa delle ore 6.00 dalla Stazione Fs, la quale sarà sostituta dalla corsa delle ore 6.47 da via del Turismo, con arrivo previsto alle 6.58 alla Stazione Fs per consentire la coincidenza con le successive corse in partenza alle ore 7.00 per Massa Marittima e alle 7.05 per Piombino.

Per la linea f4, dal 15 settembre entrerà in vigore la linea scolastica per il trasporto degli studenti per/da gli Istituti di Follonica: la mattina sarà effettuata una corsa in partenza alle ore 7.03 da Casse Lombarde con arrivo previsto alle ore 7.42 agli istituti scolastici di via Gasperi; a metà giornata saranno effettuata tre corse, rispettivamente in partenza alle ore 12.05, 13 e 13.40 dagli Istituti con arrivo previsto di arrivo alle ore 12.38 - 13.33 - 14.13 a Casse Lombarde.

Infine, la linea f5 cesserà come da calendario, essendo una linea a cadenza prettamente estiva.

Gli utenti potranno consultare gli orari completi aggiornati accedendo sul sito at-bus.it, alla sezione orari urbani, digitando “Servizi Urbani di Follonica”.