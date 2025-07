Follonica abbraccia la sostenibilità con #aspettandoFestambiente: conferenza stampa con sindaco e assessore e consegna del vessillo Turtlenest

Follonica: Una mattinata dedicata alla tutela del mare e al turismo sostenibile a Follonica, con la partecipazione di Angelo Gentili della segreteria nazionale Legambiente, del sindaco Matteo Buoncristiani e di Danilo Baietti, assessore all’ambiente

È stata una tappa particolarmente significativa di #aspettandoFestambiente quella che si è svolta oggi presso la Terrazza Parrini a Follonica, tra laboratori educativi in spiaggia, impegni concreti per la tutela ambientale e un rinnovato patto tra territori e associazionismo.

Al centro dell’evento, promosso da Legambiente in collaborazione con il Comune di Follonica, i percorsi di sostenibilità del territorio e la consegna del vessillo Turtlenest, simbolo del rispetto e della cura per gli habitat costieri.

Un’iniziativa, quella di oggi, che conferma il forte legame tra Legambiente e Follonica, città da anni impegnata in un percorso virtuoso per la tutela del patrimonio ambientale e la promozione di un turismo responsabile. A sottolinearlo, durante la conferenza stampa sono stati Angelo Gentili, segreteria nazionale Legambiente, Matteo Buoncristiani, sindaco del Comune del golfo, e Danilo Baietti, assessore all’ambiente.

“Valorizzare i territori che scelgono di investire nella sostenibilità ambientale - ha dichiarato Gentili - è fondamentale. Iniziative come questa dimostrano quanto sia possibile coniugare tutela della biodiversità, partecipazione attiva delle comunità locali e promozione di un turismo più consapevole. Il nostro impegno, insieme a quello delle amministrazioni virtuose, è costruire una rete diffusa di buone pratiche ambientali, capaci di generare cambiamento reale e duraturo.”

“Vogliamo una Follonica sempre più attenta all’accessibilità, al decoro e alla cura della pulizia”, dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani.

“Per quanto riguarda l’arenile, abbiamo aderito al protocollo d’intesa per una gestione responsabile delle aree di nidificazione delle tartarughe, permettendo così alla nostra città di rientrare tra i Comuni amici di questi animali – dice il vicesindaco e assessore all’Ambiente Danilo Baietti. Sulle spiagge potenziamo i servizi per cittadini e turisti: nuove passerelle di accesso, docce, bagni pubblici e soprattutto una maggiore pulizia della costa, anche fuori stagione. Aumentate anche le torrette a supporto del Piano di salvamento legato alla stagione turistica. Non solo mare: stiamo intervenendo anche sulle strade e sul lungomare, grazie all’introduzione di una nuova spazzatrice in grado di curare anche i dettagli. Abbiamo recentemente ottimizzato il servizio di raccolta differenziata e a breve partiranno importanti novità anche nello spazzamento delle strade.”

“Le politiche legate alla sostenibilità ambientale sono coordinate da una vera e propria cabina di regia: l’Urban Center”, spiega il sindaco Matteo Buoncristiani. “Si tratta di uno strumento strategico che coinvolge personale del Comune, tecnici ed esperti esterni, con l’obiettivo di affrontare le sfide future in linea anche con le normative europee. In particolare, l’Urban Center si occupa dei temi della rigenerazione urbana, fondamentali per uno sviluppo sostenibile e attento alla qualità della vita dei cittadini. Guardiamo quindi all’immediato e al concreto, ma anche progetti più lungimiranti e alla vision della città. Follonica sarà più verde, fruibile con la mobilità dolce, permeabile, a misura delle famiglie e vivibile”.

L’iniziativa si è aperta con i laboratori dedicati ai bambini, momento educativo e partecipativo che ha trasformato la spiaggia in un’aula a cielo aperto. Un approccio che caratterizza tutto il percorso di #aspettandoFestambiente, il calendario di eventi che accompagna la marcia di avvicinamento al festival nazionale di Legambiente, in programma ad agosto, dal 6 al 10, a Rispescia, in località ENAOLI.

Follonica, con questa nuova tappa, si conferma un punto di riferimento a livello nazionale per la promozione di politiche ambientali territoriali, in cui la qualità del mare, l’educazione ecologica e il turismo sostenibile si intrecciano in un’unica strategia di futuro.