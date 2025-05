Follonica: Abbattimento dei cattivi odori, AdF dà rassicurazioni

Il sindaco Matteo Buoncristiani e il consigliere delegato Sandro Marini: “Ci aspettiamo soluzioni entro l'estate”

Follonica: Soluzioni per eliminare i cattivi odori. Dall'Acquedotto del Fiora arrivano rassicurazioni e l'Amministrazione commenta così gli investimenti annunciati sull'impianto di depurazione.

“Come comunicato da AdF abbiamo fatto ieri (05/12/2025) un sopralluogo al depuratore di Campo Cangino, a Follonica, per verificare di persona la situazione e tornare a chiedere interventi tempestivi per l'abbattimento dei cattivi odori, anche perché quest'anno il problema si è verificato addirittura in anticipo rispetto al passato, comportando non pochi problemi sia per i cittadini sia per le attività economiche del Golfo”, dicono il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e il consigliere comunale delegato Sandro Marrini.

Che continuano così: "Sul tema, su cui la nostra attenzione è da sempre alta, Acquedotto del Fiora si è preso ieri chiari impegni e confidiamo nel fatto che tali interventi siano attuati rispettando i tempi, che richiedono massima attenzione all'avvicinarsi del periodo estivo. Su questo abbiamo ricevuto rassicurazioni dai vertici di Acquedotto del Fiora e continueremo a vigilare. Fin dal nostro insediamento ci siamo infatti mobilitati sul tema, prevedendo anche una delega dedicata proprio alle acque di depurazione, segno del peso che diamo alla materia E' questo il momento di trovare una soluzione, perché Follonica è in attesa da troppo tempo E' una delle nostre battaglie prioritarie”.