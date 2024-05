Follonica a Sinistra: raccolta firme e presentazione della lista dei candidati

Follonica: Doppio appuntamento per Follonica a Sinistra nel fine settimana.



Sabato 4 dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19 sarà alla Coop di Via Chirici con materiale informativo per propagandare la lista, i candidati e le candidate. In quell'occasione sarà possibile anche firmare per la presentazione della lista.

Domenica 5 invece alle ore 16 presentazione alla cittadinanza e alla stampa delle candidature presso il bar Bonaluna in via Bertani (traversa di via Roma). L'incontro sarà aperto da Giulia Norcini. Infine il candidato a Sindaco Andrea Pecorini chiuderà l'evento.