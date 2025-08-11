Follonica, 1,4 milioni dalla Regione per il rilancio culturale e sociale dell’ex Ilva

Follonica: "Oggi possiamo celebrare un altro passo decisivo per il futuro di Follonica: la Regione Toscana ha infatti stanziato un finanziamento di 1,4 milioni di euro, frutto di una delibera approvata per sostenere il riuso culturale e sociale dell’ex Ilva, fondi da condividere con gli spazi abbandonati degli ex depositi Atl di Livorno.

Questo finanziamento - già annunciato in passato e oggi ancora più vicino grazie all’ultima delibera - è un tassello fondamentale che si inserisce nel più ampio progetto di rigenerazione urbana dell'area, progetto che stiamo modificando e aggiornando alla nuova visione di questa amministrazione, già annunciata alla città il 29 maggio scorso, durante la presentazione delle linee guida elaborate dall'Urban Center. Il progetto si inserirà quindi in modo complementare nel ricco ventaglio di interventi che a breve interesseranno l'area, cambiandola definitivamente e restituendola alla città ed ai follonichesi.

Desidero quindi esprimere un ringraziamento ai precedenti amministratori comunali e soprattutto agli uffici che hanno avviato questo percorso, con la collaborazione della Cooperativa Arcobaleno. L'ex Ilva non sarà più un luogo abbandonato, un po' sconnesso dal resto della città, ma diventerà un polo di attrazione per attività sociali e culturali. L'obiettivo è quello di dare una nuova vita a un patrimonio storico e architettonico di grande valore, rendendolo un luogo vivo e pienamente fruibile dalla comunità e in grado di promuovere l'inclusione sociale e la rigenerazione secondo le più attente politiche di valorizzazione dello spazio pubblico.

Sarà un luogo dove le idee, la creatività e la socialità troveranno spazio, offrendo opportunità concrete per tutti, cittadini e turisti, sfruttando al meglio le risorse economiche in arrivo e il lavoro del nostro Urban Center, cabina di regia del Comune fatta di tecnici interni ed esterni all’Ente, che nell’ex Ilva trova il suo cavallo di battaglia e più importante banco di prova", conclude il sindaco Matteo Buoncristiani