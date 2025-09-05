Attualità FOLLOMIX, Festival del Fumetto e del Collezionismo – 20 e 21 settembre Fonderia 1 e Biblioteca della Ghisa 5 settembre 2025

5 settembre 2025 399

399 Stampa

Redazione

Sabato 20 e domenica 21 settembre sono giornate dedicate ai fumetti e al collezionismo. L’appuntamento è alla Fonderia 1 e alla Biblioteca della Ghisa dalle 9.30 alle 19.30 Follonica: Sabato 20 e domenica 21 settembre 2025, Follonica apre le porte alla prima edizione di FOLLOMIX – Festival del Fumetto e del Collezionismo, ospitato nella suggestiva cornice della Fonderia 1 e della Biblioteca della Ghisa. Dalle 9.30 alle 19.30, due giornate ricche di incontri, mostre e ospiti d’eccezione per celebrare il potere narrativo del fumetto e il fascino del collezionismo. La manifestazione – promossa dall’Associazione Follomix, con la collaborazione del Comune di Follonica, ANAFI, Ubc Fumetti e Amici “Fumetti e dintorni” – nasce con un obiettivo preciso: stimolare la creatività, soprattutto tra i più giovani, e restituire al fumetto il suo ruolo di linguaggio intergenerazionale. Tra i protagonisti: Andrea Plazzi (Comics&Science), Davide Barzi (IF Edizioni), Moreno Burattini (Zagor), Riccardo Bucci (Scuola di Fumetto di Grosseto), Riccardo Nunziati (Diabolik), Moreno Burattini (curatore di Zagor), Fabio Civitelli (Tex, cui sarà dedicata la mostra celebrativa "L'arte di Fabio Civitelli"), Paolo Gallinari (Presidente ANAFI), Roberto Natali (Comics and Science), Marcello Mangiantini (Zagor). Si parlerà di divulgazione scientifica a fumetti, nuovi linguaggi, creatività, e delle sfide editoriali del presente. Oltre 60 espositori arricchiranno l’evento con fumetti da collezione, figurine, action figure, vinili e memorabilia.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità FOLLOMIX, Festival del Fumetto e del Collezionismo – 20 e 21 settembre Fonderia 1 e Biblioteca della Ghisa FOLLOMIX, Festival del Fumetto e del Collezionismo – 20 e 21 settembre Fonderia 1 e Biblioteca della Ghisa 2025-09-05T16:21:00+02:00 264 it Sabato 20 e domenica 21 settembre sono giornate dedicate ai fumetti e al collezionismo. L’appuntamento è alla Fonderia 1 e alla Biblioteca della Ghisa dalle 9.30 alle 19.30 PT1M /media/images/follonica-panorama-grattacielo.jpg /media/images/thumbs/x600-follonica-panorama-grattacielo.jpg Maremma News Follonica, Fri, 05 Sep 2025 16:21:00 GMT