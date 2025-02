Foibe, Ceccardi (Lega): "Sinistra oltraggia memoria Norma Cossetto, Brogioni si dimetta”

Livorno: “Inaccettabile e indegno di un Paese civile. Il rifiuto della sinistra di Campiglia Marittima di intitolare una via a Norma Cossetto, giovane martire italiana barbaramente torturata e assassinata dai partigiani comunisti titini, rappresenta l'ennesima dimostrazione di come parte della sinistra sia ancora prigioniera di un'ideologia negazionista e faziosa. Ma ancor più scandalose sono le parole della capogruppo di maggioranza Sara Brogioni, che ha definito la Cossetto una 'figura controversa' e ha perfino insinuato che la sua memoria venga usata per un presunto 'femonazionalismo'. Una vergogna assoluta, un insulto alla memoria di una ragazza innocente e a tutte le vittime delle foibe." Lo dichiara l’europarlamentare toscana della Lega Susanna Ceccardi.

"Il Quirinale ha riconosciuto il sacrificio di Norma Cossetto con la Medaglia d’Oro al Merito Civile - prosegue Ceccardi - eppure a Campiglia Marittima il centrosinistra mette in discussione una memoria che dovrebbe essere condivisa, con argomentazioni che rasentano il ridicolo. Non solo nega l’evidenza storica, ma offende tutte le donne vittime di violenza e chiude gli occhi di fronte a una delle pagine più buie della nostra storia. Questa non è politica, è revisionismo ideologico e mistificazione della verità”.

“Dopo queste dichiarazioni vergognose - conclude l’eurodeputata - Sara Brogioni deve dimettersi immediatamente: chi minimizza il martirio di Norma Cossetto e ne fa una questione ideologica non è degna di rappresentare le Istituzioni. E bene ha fatto il nostro consigliere regionale Marco Landi a presentare in Consiglio regionale una mozione per condannare le parole della Brogioni: mi aspetto che l’atto venga approvato trasversalmente, all’unanimità. La Toscana non merita amministratori che insultano la memoria nazionale e calpestano la dignità delle vittime delle foibe. L’eroismo e il sacrificio di Norma Cossetto devono essere ricordati in ogni città d’Italia, per rispetto della memoria e della giustizia storica."