Focus della Cisl FP sugli aspetti contrattuali e normativi della Polizia municipale

Venerdì 16 giugno, dalle 9.30 alle 16.30, nella sala Pegaso della Provincia di Grosseto, l’evento riservato ai soci della Cisl FP



Grosseto: Si terrà venerdì 16 giugno, nella sala Pegaso della Provincia di Grosseto, l’incontro organizzato dalla Cisl Fp di Grosseto che avrà come focus gli aspetti contrattuali e normativi della Polizia municipale. L’evento, che si svolgerà dalle 9.30 alle 16.30, servirà per migliorare le competenze di tutti gli iscritti Cisl, e sarà aperto ai soci, rilasciando poi un attestato finale.

“Il nostro obiettivo – spiega Patrizia Pieri, coordinatrice della Polizia locale Cisl FP - è quello di sostenere i lavoratori di tutti i settori, non solo nei tavoli delle trattative nazionali e locali, ed essere così il motore della loro crescita professionale. In questa direzione vanno anche tutte le iniziative nazionali fatte tramite convenzioni con l’università Unitelma e le iniziative, come questa, che organizziamo sul territorio a sostegno delle professionalità”.

All’incontro saranno presenti Michele Marrocco, coordinatore nazionale della Polizia locale Cisl FP, e Roberto Di Rocco, esperto per la Polizia locale di Roma capitale. Durante la giornata tra i temi trattati ci sarà anche quello degli istituti, vecchi e nuovi, previsti nell’apposita sezione dedicata alla Polizia locale oltre all’approfondimento di alcuni aspetti normativi e tecnici che riguardano i rilievi degli incidenti stradali. Per informazioni è possibile scrivere a patrizia.pieri@cisl.it oppure mandare un messaggio Whatsapp al numero 338.7399497.