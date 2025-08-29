Flessione nei consumi e fiducia in calo, Confesercenti: "Ache in Maremma estate tra luci e ombre"

Grosseto: Fiducia dei consumatori in calo anche a Grosseto. La Maremma si conferma purtroppo in linea con i dati nazionali diffusi Istat diffusi da Confesercenti nazionale. Si parla di una flessione che si riflette direttamente sulla propensione alla spesa e sui consumi turistici, con effetti evidenti anche nel nostro territorio.

La stagione estiva in Maremma si è chiusa con risultati altalenanti, come confermato da un sondaggio Ipsos per Confesercenti: il 37% degli italiani ha rinunciato alle vacanze per motivi economici, mentre il 39% ha ridotto i giorni di soggiorno rispetto agli anni precedenti. Il 49% ha scelto mete più vicine per contenere i costi, e il 45% ha indicato l’inflazione come fattore determinante nella pianificazione del budget vacanze.

A livello nazionale, l’indice relativo ai servizi turistici ha subito un crollo di circa 14 punti, segnalando una stagione di luci e ombre. Anche il commercio al dettaglio tradizionale ha registrato una flessione, dopo un breve rialzo a luglio.

“Come sottolineato da Confesercenti nazionale vi è la forte necessità di interventi mirati nella prossima manovra finanziaria, per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e rilanciare i consumi interni. Tra le proposte: la detassazione delle tredicesime e quattordicesime e la riduzione delle aliquote Irpef intermedie” le parole del direttore provinciale di Confesercenti Grosseto Andrea Biondi

“Inoltre invitiamo gli imprenditori del nostro territorio provinciale di riferimento ad impiegare pochi minuti del loro tempo per partecipare al questionario promosso dalla nostra associazione per avere il polso del tessuto produttivo locale sulla stagione estiva maremmana”.

Il link per partecipare al sondaggio https://www.sondaggio-online.com/s/maremma-e-turismo-2025



