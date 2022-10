Flauto e arpa protagonisti in Cattedrale nel secondo concerto d’ottobre del Rotary

Venerdi’ 14 ottobre alle ore 19 nella Cattedrale di Grosseto

Grosseto: Secondo “Concerto d’Ottobre” nella Cattedrale di Grosseto proposto dal Rotary Club, venerdì 14 ottobre con inizio alle ore 19,30. Protagonisti saranno Giuseppe Nova (flauto) e Silvia Vicario (arpa) che proporranno al pubblico”Jeau d’eau et d’amour”, su musiche di Arcangelo Corelli, Wolfgang Amadeus Mozart, Gaetano Donizetti, Jules Massenet, Michail Glinka, J. Naderman, J. Tulon, Maurice Ravel, Jacques Francois Ibert e George Bizet.





Giuseppe Nova, considerato uno dei più rappresentativi flautisti italiani della sua generazione, vanta recensioni di primissimo livello su giornali come il Washington Post che ha definito «affascinante» la sua interpretazione nella capitale statunitense, mentre altre critiche attestano «l’arte musicale nella sua perfezione» (Nice Matin), «un dialogo condotto con genialità» (Nurtinger Zeitung), «semplicemente divino» (Concert Reviews) «interpretazione illuminata [… e] una straordinaria linea musicale» (il Giornale). Dopo Diplomi in Italia e Francia (Conservatorio Superiore di Lione) alla celebre Scuola di Maxence Larrieu, ha esordito nel 1982 come solista con l'Orchestra Sinfonica della RAI. Di qui l’inizio di una brillante carriera che lo ha portato in Europa, Stati Uniti e America Latina, Asia (Giappone, Cina, Tailandia, Singapore, Corea. Solista tra le altre con le orchestre di Praga, Tokyo, Torino, Côte d'Azur, Verona. Ha ricevuto a Kyoto il Premio internazionale per la Musica da Camera, oltre ad altri prestigiosi riconoscimenti internazionali.







L’altra protagonista della serata, Silvia Vicario, si è diplomata nel 2007 a pieni voti presso il Conservatorio “J. Tomadini” di Udine sotto la guida della prof. Patrizia Tassini. E nel 2012 ha concluso un Master Course of Performance presso il Royal College of Music di Londra. Successivamente ha frequentato il “Corso di perfezionamento per professori d’orchestra” presso l’Accademia del Teatro alla Scala, Milano.

Collabora in qualità di prima e seconda arpa con numerose orchestre, tra le quali l’Orchestra del Teatro “Carlo Felice” di Genova, l’Orchestra e la Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano, l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, l’Orchestra Sinfonica Siciliana di Palermo Attiva anche nella musica contemporanea, nel 2013 ha fatto parte della Lucerne Festival Orchestra Academy. L’ingresso sarà libero.