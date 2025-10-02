Flashback, il festival che rivoluziona il racconto dell'era digitale

Follonica diventa capitale italiana del retrocomputing e del retrogaming: 4-5 ottobre 2025 alla Fonderia

Follonica: Un viaggio straordinario attraverso cinquant'anni di rivoluzione digitale sta per prendere vita nel cuore della Maremma toscana. Flashback, il primo festival italiano interamente dedicato alla storia dell'informatica e del videogioco, trasformerà la suggestiva Fonderia N.1 di Follonica in una vera e propria macchina del tempo tecnologica per due giornate che promettono di essere assolutamente indimenticabili: sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025. L'evento rappresenta una prima assoluta per il panorama culturale italiano, unendo in modo innovativo il fascino del passato tecnologico con l'energia del presente, creando un ponte ideale tra generazioni diverse accomunate dalla passione per l'innovazione digitale. La scelta della Fonderia N.1 non è casuale: questo spazio industriale recuperato diventerà il teatro perfetto per celebrare l'evoluzione della tecnologia, dalla meccanica all'elettronica, dall'analogico al digitale.

Una mostra vivente da oltre 70 postazioni interattive

Non sarà una semplice esposizione museale statica, ma un'esperienza completamente immersiva e coinvolgente che permetterà al pubblico di ogni età di toccare con mano la straordinaria storia dell'elettronica e dell'informatica. I visitatori potranno esplorare un percorso affascinante che spazia dalle calcolatrici meccaniche di precisione, come la leggendaria Curta soprannominata "il macinapepe" per la sua forma caratteristica, fino ai primi computer domestici che hanno rivoluzionato le case degli anni '70 e '80. Non mancheranno i cabinati arcade che hanno popolato le sale giochi degli anni '80 e '90, vere e proprie cattedrali del divertimento elettronico, accanto alle console casalinghe che hanno definito intere generazioni di videogiocatori e hanno trasformato il modo di vivere il tempo libero in famiglia.

Il festival, frutto della passione e dell'impegno del Team Organizzativo Flashback in stretta collaborazione con il Classic Devices Club di Grosseto, offrirà ai visitatori oltre 70 postazioni completamente interattive e funzionanti, dove sarà possibile non solo osservare ma anche sperimentare direttamente l'incredibile evoluzione tecnologica che ha portato dall'era meccanica all'attuale universo digitale contemporaneo. Ogni postazione sarà curata nei minimi dettagli, con apparecchiature perfettamente restaurate e funzionanti, accompagnate da pannelli informativi che racconteranno la storia, le curiosità e l'impatto sociale di ogni dispositivo esposto.

Tornei e sfide che hanno fatto la storia del gaming

L'adrenalina pura del gaming vintage tornerà a pulsare con forza attraverso tornei appassionanti dedicati ai titoli videoludici che hanno letteralmente segnato la storia dell'intrattenimento digitale. Street Fighter II, il picchiaduro che ha definito un genere intero, Tekken 3 con le sue combo spettacolari, il rivoluzionario Doom che ha inventato il first-person shooter moderno, Unreal Tournament con le sue arene futuristiche e l'indimenticabile Sensible Soccer che ha conquistato milioni di appassionati di calcio virtuale animeranno entrambe le giornate del festival a partire dalle ore 14:00, creando momenti di pura competizione e nostalgia condivisa. I tornei saranno organizzati sia per esperti che per neofiti, garantendo a tutti la possibilità di partecipare e divertirsi.

Particolare significato emotivo e sociale avrà il torneo AVIS di Puzzle Bobble, un evento che unisce in modo perfetto il divertimento puro del gaming con i valori della solidarietà e del volontariato, dimostrando concretamente come il videogioco possa trasformarsi in uno strumento efficace di coesione sociale e di sensibilizzazione verso temi importanti per la comunità. Questo torneo rappresenta l'esempio perfetto di come il festival voglia andare oltre il semplice intrattenimento per diventare un momento di riflessione e partecipazione attiva alla vita sociale del territorio.

Protagonisti leggendari dell'innovazione italiana

Flashback avrà l'onore e il privilegio di ospitare alcune delle figure più leggendarie e rispettate dell'informatica italiana, personalità che hanno contribuito in modo determinante a scrivere pagine fondamentali della storia tecnologica del nostro Paese. Gastone Garziera, co-progettista della rivoluzionaria Olivetti Programma 101 – universalmente considerata e riconosciuta come il primo vero computer da tavolo della storia mondiale – intervistato dal giornalista Luca Ceccarelli, condividerà con il pubblico presente i retroscena più affascinanti, gli aneddoti più curiosi e i segreti tecnici di un'invenzione straordinaria che ha anticipato di ben due decenni l'avvento dell'era del personal computer, dimostrando come l'ingegno italiano fosse già all'avanguardia quando il resto del mondo muoveva ancora i primi passi nel campo dell'informatica personale.

Sul prestigioso palco della Fonderia N.1 saliranno anche Stefano Gallarini, storica e apprezzatissima penna della leggendaria rivista Zzap! e attuale coordinatore di VGP Play, insieme a Carlo Santagostino, stimato divulgatore, autore e saggista del mondo informatico e videoludico italiano, anch'egli strettamente legato alla mitica rivista Zzap! e successivamente a The Games Machine. Questi professionisti hanno accompagnato e guidato generazioni di appassionati nella scoperta dei videogiochi, contribuendo a creare una vera e propria cultura del gaming in Italia attraverso recensioni, approfondimenti e analisi che sono diventate punti di riferimento per l'intera comunità videoludica nazionale.

Talk esclusivi e curiosità assolutamente inedite

Il ricchissimo programma culturale del festival spazierà in modo eclettico e appassionante dalle modifiche creative e artistiche del Game Boy, raccontate con competenza e passione da Rudy Guglielmi che svelerà i segreti del modding e della personalizzazione di una delle console più amate di sempre, fino alla storia segreta e affascinante del successo planetario della PlayStation 1, narrata da Simone Cantini attraverso il suo coinvolgente e sorprendente racconto intitolato "Sake, strategie e successo. La diplomazia alcolica dietro il trionfo della PS1", un viaggio tra strategie commerciali, accordi internazionali e curiosi retroscena che hanno portato Sony a dominare il mercato videoludico mondiale.

Tra gli interventi di domenica, Cristiano Rosadini guiderà il pubblico alla scoperta dei misteri e delle particolarità del Vectrex, una delle console più innovative, originali e tecnicamente avanzate mai prodotte nella storia del gaming, caratterizzata dal suo schermo vettoriale unico che la rendeva completamente diversa da qualsiasi altra macchina dell'epoca. Parallelamente, Matteo Turchi condurrà i visitatori in un affascinante viaggio alla scoperta delle "Console Oscure", quelle macchine da gioco poco conosciute, spesso fallimentari dal punto di vista commerciale ma ricche di innovazioni tecniche e soluzioni creative che hanno influenzato lo sviluppo futuro dell'industria videoludica.

Ma non finisce qui! Lunedì, un’appendice nella quale Gastone Garziera incontrerà, alle 9.15 presso la Fonderia n.1, le classi terze del Liceo Scientifico e dell’Istituto Tecnico Commerciale di Follonica. Al centro dell’incontro la storia di Olivetti e della Programma 101, il primo personal computer al mondo. Seguirà un intervento di Francesco Sardelli, che illustrerà la tecnologia anni 80 applicata ai computer e ai videogiochi, dando ai ragazzi la possibilità di provare e vedere alcuni modelli esposti durante il festival come si presentano “a nudo”, privi del loro case.

Un evento pensato per tutta la comunità locale e non solo

Flashback rappresenta molto più di un semplice festival tecnologico o di una manifestazione dedicata agli appassionati del settore: si tratta di un ambizioso progetto culturale di ampio respiro che coinvolge attivamente e consapevolmente tutto il territorio follonichese e le sue realtà più significative, creando una rete di collaborazioni e sinergie che arricchiscono il tessuto sociale e culturale della città. L'evento, completamente gratuito per tutti i visitatori grazie al sostegno degli organizzatori e dei partner, vede la partecipazione diretta e l'impegno concreto delle principali associazioni del territorio, tra cui la Croce Rossa Italiana sezione di Follonica, l'AVIS locale e la Pro Loco, oltre a godere del prestigioso patrocinio ufficiale della Provincia di Grosseto e del Comune di Follonica, testimonianza dell'importanza e del valore riconosciuto all'iniziativa dalle istituzioni locali.

Particolare attenzione e cura sono rivolte alle nuove generazioni e al mondo dell'educazione: il coinvolgimento attivo e programmato delle scuole locali di ogni ordine e grado permetterà ai più giovani di scoprire, comprendere e apprezzare le radici storiche e tecnologiche dell'era digitale in cui sono nati e cresciuti, creando un prezioso ponte generazionale attraverso la tecnologia che unisce nonni, genitori e figli in un'esperienza condivisa di scoperta e meraviglia. Questo aspetto educativo rappresenta uno degli obiettivi più importanti del festival, quello di trasmettere la conoscenza e la passione per l'innovazione tecnologica alle future generazioni.



