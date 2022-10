Flash-mob in piazza al fianco delle donne iraniane

Grosseto: Si è svolto nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 ottobre in piazza Dante a Grosseto un flash-mob a favore delle donne iraniane vittime della violenza, alla luce degli ultimi fatti accaduti in Iran. Erano in molti tra uomini e donne presenti nella centralissima piazza davanti al monumento di Canapone a protestare e far sentire la loro voce.





La manifestazione, promossa della “Rete delle donne Grosseto”, ha visto anche la partecipazione di Laura Ciampini. Tante donne hanno indossato il velo che copriva il capo e poi sulle note di “Bella ciao” hanno sventolato in alto i fazzoletti. Manifestazione pacifica che si è conclusa dopo circa 20’ minuti.