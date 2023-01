Flash-mob di Fratelli d’Italia Grosseto per ringraziare le Forze dell’Ordine

Grosseto: Flash mob molto partecipato quello organizzato nella mattinata venerdì 20 gennaio a Grosseto da parte di Fratelli d’Italia per ringraziare le forze dell’ordine per l’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro avvenuta alcuni giorni fa a Palermo e per ringraziarli per il lavoro che svolgono ogni giorno.

La manifestazione si è svolta in due distinti momenti. Il primo, alle 9.30, si è tenuto nel piazzale davanti alla Questura di Grosseto. Il secondo, mezz’ora più tardi attorno alle 10.00 davanti alla caserma del comando provinciale dell’arma dei Carabinieri in Piazza La Marmora. Presenti assieme a cittadini e militanti, anche il coordinatore regionale toscano e deputato di Fratelli d’Italia, On.le Fabrizio Rossi e la Senatrice Simona Petrucci. Molti i dirigenti provinciali e comunali di FDI presenti.







“Dopo Roma, siamo qui anche a Grosseto davanti a Questura e Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri per portare il nostro sentito ringraziamento per il prezioso lavoro che svolgono quotidianamente gli uomini e le donne di tutte le forze dell’ordine, a difesa dei cittadini, della legalità e della giustizia, ma soprattutto per dire grazie per l’arresto del latitante mafioso Matteo Messina Denaro. Ancora una volta abbiamo dimostrato che lo Stato è presente e che la guardia contro le mafie e l’illegalità non va mai abbassata”, ha dichiarato il deputato e coordinatore regionale FDI-Toscana, On.le Fabrizio Rossi.





