Fit Festival, al via la prima edizione

Grosseto: Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre Grosseto ospiterà il Fit Festival, l'evento internazionale dedicato al mondo dello sport promosso dall'Amministrazione comunale in collaborazione con la A.S.D. CrossFit Umbertozzo di via Siria.







“Fit Festival nasce dalla volontà di creare un evento inclusivo – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi – in cui non solo gli atleti ma anche i loro accompagnatori e familiari possano vivere un' esperienza di sport ed entertainment a 360°. Come amministratori è per noi motivo di orgoglio sostenere l’iniziativa perché crediamo nel valore dello sport, quale strumento di crescita e salute, di rispetto di sé e degli altri, di integrazione e inclusione. Il collegamento con il centro storico dimostra grande sensibilità da parte degli organizzatori. La cittadinanza potrà vivere un’esperienza diretta e conoscere da vicino diverse realtà sportive”.

Nella splendida cornice de La Fattoria la Principina, arricchita per l'occasione da ampie e curate aree dedicate alle attività sportive, 100 atleti internazionale si sfideranno nel live di una competizione volta a testarne la capacità sui diversi domini, grazie a workout creati dal direttore tecnico ed organizzatore dell’evento, Antea Longo. Al centro dell’evento non solo la gara. Fit Festival, vuole essere, infatti, un «festival» dedicato allo sport ed al movimento. Le sale dell’area congressi ed alcune aree esterne della struttura ospiteranno un ricco palinsesto di workshop e classi focalizzate su diverse pratiche sportive. Oltre alla presenza di Antea, atleta di rilievo internazionale, gli atleti e gli stessi cittadini interessati a partecipare, potranno contare sulla presenza di uno staff altamente qualificato e professionale.

Fit Festival coinvolgerà anche il centro storico di Grosseto cercando di rafforzare il legame tra sport e territorialità. Durante il week-end di gara, Piazza Dante farà da magica cornice ad alcuni eventi regalando ad atleti e spettatori un’esperienza indimenticabile. A partire dalle ore 18 di sabato 30 settembre, il centro storico di Grosseto diventerà il palcoscenico di uno degli eventi della competizione Fit Festival e del mondo sportivo del Comune.

Il palinsesto della serata, presentata da Giulia Salvi di Virgin radio, prevede:

- Presentazione e lancio dell'edizione 2023 di Fit Festival da parte dei rappresentanti delle autorità del Comune di Grosseto alla presenza di atleti, spettatori e protagonisti del mondo sportivo delle città. Sarà inoltre presente anche il bodybuilder portatore di handicap, Andrea Andriulli.

- Lancio di uno degli eventi della gara Fit Festival che verrà affrontata live da tutte le categorie di atleti.

- Attività collaterali realizzate dalle associazioni sportive locali e partner dell'evento con coinvolgimento del pubblico e volte alla promozione di sport e movimento. Premiazione degli atleti Fit Festival da parte dei rappresentanti delle autorità del Comune di Grosseto e celebrazione dello sport.

Il Festival del Crossfit FFA sarà presentato e si svolgerà nel centro di Piazza Dante, mentre, per gli altri sport, la dimostrazione sarà effettuata, come di seguito riportato:

- Piazza Dante per le attività di CrossFit FFA, Powerlifting con Vulcana Strenght,Vela con Water World, Baseball con BSC Grosseto 1952 Softball, Rugby con Grosseto Rugby Club, Compagnia di Circo con

Mantica, Kite Surf con Kite’s Angel, Pallavolo con Pallavolo Grosseto, MMA con MMA Singha, Pole Dance e Flag Pole con Beta Flag.

- Piazza del Duomo per le attività di Triathlon con SBR3 Triathlon, Apnea con Club Subacqueo Grossetano, Danza con Asd Scuola di ballo Odissea 2001 e Officina Movimento Arte Danza, Ginnastica con Asd Artistica Grosseto e Asd Ginnastica Grifone Grosseto, Yoga con Sankalpa Yoga, Tiro con l’arco con Virtus Alma, Judo con Judo Grosseto.

Viva soddisfazione da parte di Antea Longo, atleta di fama internazionale e organizzatrice del Fit Festival: “Abbiamo definito una serie di manifestazioni sportive dall’importanza strategica. Insieme all’Amministrazione comunale, agli sponsor che ci hanno finanziato e a tutti coloro che hanno creduto nel progetto, al quale lavoro da anni, continuiamo a promuovere lo sport e le attività motorio-ricreative quale strumento per la formazione e la salute della persona. Ci auguriamo che, dopo il successo che siamo certi avrà la prima edizione, l’evento possa diventare un appuntamento fisso in città, coinvolgendo quante più attività possibili".