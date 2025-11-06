Fish Heritage, dall’8 e 9 novembre visite guidate e passeggiate didattiche con “Itinerari tra terra e mare”

Tarquinia: Nell’ambito di Fish Heritage – Festival del Pescato Locale, Tarquinia propone un fine settimana dedicato alla scoperta del legame profondo tra mare, cultura e territorio, con un doppio appuntamento di visite guidate e passeggiate didattiche dal titolo “Itinerari tra terra e mare”, sabato 8 e domenica 9 novembre. L’iniziativa accompagna le persone in un viaggio tra il patrimonio archeologico, artistico e paesaggistico della città, intrecciando le radici etrusche con la tradizione marinara e la cultura mediterranea.

Il programma prevede due itinerari quotidiani: la mattina, alle 10, con partenza dalla biglietteria della necropoli dei Monterozzi, il percorso si snoderà tra le tombe dipinte etrusche e le sale del Museo Archeologico Nazionale, a palazzo Vitelleschi, offrendo un affascinante sguardo sulla civiltà etrusca e sul suo rapporto con il mare; il pomeriggio, alle 15, con ritrovo all’Infopoint della Barriera San Giusto, passeggiata nel cuore del centro storico, tra architetture, panorami e testimonianze che raccontano il mare nella vita quotidiana e nell’arte della città. Le visite sono gratuite, mentre l’ingresso alla Necropoli dei Monterozzi e al Museo Archeologico Nazionale è a carico dei partecipanti.

Per informazioni e prenotazioniè possibile chiamare lo 0766 849282. Fish Heritage è promossodal Comune di Tarquinia con il coordinamento del GAL Pesca Lazio e il sostegno del Programma FEAMPA 2021–2027.



