Firenze, trenta artigiani toscani omaggiano il trentennale di Artigianato e Palazzo

Le 90 opere (3 per ciascuna azienda) saranno in mostra nella Galleria dell'Artigianato promossa da Artex, dal 13 al 15 settembre al Giardino di Palazzo Corsini



Firenze: Il 30, che in numerologia simboleggia la creatività come espressione e sviluppo dell’intelletto, e il 3, simbolo della perfezione: nel trentennale di Artigianato e Palazzo Artex ha invitato 30 aziende artigiane toscane a interpretare questi numeri creando ciascuna una trilogia di opere. I 90 pezzi, alcuni realizzati appositamente per l'evento, diversi per forme e materiali, verranno esposti durante Artigianato e Palazzo, dal 13 al 15 settembre al Giardino di Palazzo Corsini, nella mostra collettiva di Galleria dell’Artigianato dal titolo “30 al cubo”, promossa da Artex per il quarto anno e allestita allo Spazio Focus, con la curatela scientifica di Jean Blanchaert e il progetto di allestimento a cura dello Studio Lavanguardia.

La mostra si colloca nelle azioni del progetto Officina Creativa Lab, promosso da Regione Toscana e Comune di Firenze.

"L’artigianato artistico - dice l’assessore al Turismo e all’Economia della Regione Toscana Leonardo Marras - è il biglietto da visita della Toscana nel mondo; è l’essenza e la storia della nostra regione e da sempre riveste un ruolo cruciale per tante realtà locali sia dal punto di vista economico, sia culturale e sociale. Tradizioni e lavorazioni artigianali sono un patrimonio che non possiamo perdere e che anzi dobbiamo sostenere affinchè si sviluppi e sia promosso. Valorizzarlo, farlo conoscere e renderlo fruibile è dunque importantissimo e l'evento "Artigianato e Palazzo", che quest'anno giunge alla sua 30° edizione, ha proprio questo obiettivo. Ringrazio dunque gli organizzatori che per questo appuntamento del trentennale hanno scelto di coinvolgere 30 eccellenze del settore per allestire un'esposizione davvero imperdibile”.

“Artigianato e Palazzo da ormai 30 anni sostiene, valorizza e promuove un comparto di grande importanza per la nostra città - sostiene l’assessore comunale allo Sviluppo economico e Turismo Jacopo Vicini - e rappresenta per gli operatori un’opportunità di visibilità e crescita. Questa mostra va nel solco degli obiettivi di questa manifestazione e ne arricchisce ancor di più l’offerta. Sarà quindi un’occasione ulteriore per far conoscere delle vere e proprie produzioni di eccellenza. Come amministrazione siamo da sempre vicini al mondo dell’artigianato artistico e vogliamo impegnarci sempre di più a fianco di un settore che è patrimonio di cultura, competenza, bellezza, e anche il turismo può diventare leva o strumento per sostenerlo e promuoverlo”.

“La nostra partecipazione al trentennale di Artigianato e Palazzo è per noi estremamente significativa perché si tratta del primo importante evento del progetto Officina Creativa Lab, promosso per il prossimo triennio da Regione Toscana e Comune di Firenze - e realizzato da Artex – a sostegno dell’artigianato artistico toscano. Il tema scelto vuole essere un tributo alla manifestazione ospitante, che celebra un traguardo importante di uno splendido percorso di valorizzazione dell’artigianato di qualità in tutte le sue declinazioni” commenta Giovanni Lamioni, presidente di Artex. “La mostra – collocata allo Spazio Focus - svela un percorso costruito con una selezione di 30 aziende toscane che espongono 3 pezzi ciascuna. La creatività e la perfezione tecnica del nostro artigianato artistico sono testimoniate da oggetti in materiali, dimensioni e stili diversi, che si armonizzano sapientemente per creare uno spazio unico e suggestivo”.

“Galleria dell’Artigianato è un progetto che continua a evolversi e si arricchisce ogni anno” continua Lamioni. “Si sviluppa per dare visibilità alle eccellenze produttive dell’artigianato artistico toscano: nel complesso universo di questo settore, un posto di rilievo è occupato dagli artigiani che producono pezzi unici e/o piccolissime serie, spesso numerate, sempre di altissimo livello qualitativo e di grande valore, che vanno a costituire un mercato 'haut de gamme', un mercato di nicchia, destinato a collezionisti, dettaglianti specializzati, gallerie d’arte, musei”.