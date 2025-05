Firenze si rimbocca le maniche: "Rigeneriamo Santa Maria Novella"

Condivisione dei cittadini per un futuro urbano più sostenibile

Firenze: A Firenze arriva un evento ecologico per promuovere il rispetto per l'ambiente, la tutela della salute e il senso di comunità, organizzato da Retake: una mattinata di plogging – l’attività inventata in Svezia che combina la camminata con la raccolta dei rifiuti lungo il percorso, contribuendo così a rigenerare I luoghi pubblici - nella zona di Santa Maria Novella.

L’appuntamento - completamente gratuito e aperto a tutti i cittadini - è fissato nella Piazza della Stazione di Santa Maria Novella, domenica 4 maggio alle ore 10:00.

Possono partecipare cittadini di ogni età̀ e condizioni sociale, intenzionati a prendere parte a un’iniziativa nata con l'obiettivo di rendere la città di Firenze più bella e vivibile. Questo evento rappresenta un'opportunità per coinvolgere cittadini di tutte le età in un gesto concreto di cura del territorio e rappresenta un’occasione speciale per conoscersi meglio e pianificare insieme le prossime iniziative in Toscana. A conclusione dell’evento si terrà un picnic condiviso: ognuno porterà qualcosa da condividere insieme!

Ai partecipanti non sono richiesti adempimenti di sorta ma solo di iscriversi all’evento nell’apposita APP (bit.ly/4lgjwWI): gli strumenti per la raccolta (guanti e sacchetti) saranno forniti da Retake. Il contributo più importante sarà comunque rappresentato dalla partecipazione di chi crede in un ambiente più curato.

“Rigenerare lo spazio urbano significa rigenerare il legame sociale e con questo evento simbolico, nel cuore di Firenze davanti alla stazione di Santa Maria Novella, vogliamo ricordare che prendersi cura dei luoghi comuni è un atto di responsabilità sociale, oltre che un gesto concreto di amore verso la città. In un’epoca in cui spesso ci si sente disconnessi dalla comunità e dalla natura, Retake rappresenta uno spazio in cui ritrovare senso, agire insieme e costruire una nuova cultura urbana più attenta, inclusiva e sostenibile.

Firenze lo merita. E noi possiamo essere parte del cambiamento”, dichiara Alejandra Alfaro Alfieri, responsabile delle città Retake .

Info: https://www.retake.org/