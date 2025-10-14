Firenze più bella e curata grazie all’impegno dei cittadini

Firenze: La città si è riscoperta più curata e vivibile grazie all’iniziativa di Retake, che nella giornata di domenica ha organizzato una mattinata di plogging – l’attività che unisce camminata e raccolta dei rifiuti – lungo uno dei percorsi più iconici della città, dalla Stazione di Santa Maria Novella fino al Duomo, con una sosta nella splendida Piazza di Santa Maria Novella.

L’evento ha coinvolto decine di partecipanti (circa 40 persone in totale) tra cittadini, volontari e passanti che si sono uniti spontaneamente all’azione, contribuendo alla raccolta di 24 sacchi di rifiuti indifferenziati, oltre 150 mozziconi di sigaretta e 8 bottiglie di vetro. Numeri che raccontano un gesto semplice ma concreto di cura per la città, realizzato nel pieno centro storico, in un contesto di grande valore artistico e turistico.

La mattinata si è conclusa con un picnic conviviale aperto a tutti i partecipanti, un momento di condivisione e confronto sui temi della sostenibilità, del rispetto dello spazio pubblico e della responsabilità individuale.

«Siamo felici di aver sensibilizzato tante persone che ci hanno espresso la loro gratitudine per l’impegno dimostrato – dichiara Alejandra Alfaro Alfieri, responsabile per l’Italia di Retake. È stato bello vedere turisti e passanti incuriositi fermarsi a chiedere informazioni e unirsi simbolicamente alla nostra azione. Ringraziamo di cuore il Comune di Firenze e il gestore dei rifiuti per il supporto e il materiale fornito, che hanno reso possibile la raccolta e il corretto smaltimento dei rifiuti. Questo tipo di collaborazione è fondamentale per costruire una città sempre più curata, vivibile e partecipata, per questo invitiamo tutti i fiorentini a prendere parte ai prossimi appuntamenti ecologici: Firenze è un bene comune e ha bisogno di cura e partecipazione».

«Vedere Firenze 'muoversi' per il proprio bene è un segnale potente e incoraggiante. L'iniziativa di plogging urbano organizzata con i nostri partner di Retake Firenze, è molto più di una semplice attività di pulizia: è un vero e proprio atto d'amore e di cura condivisa verso la nostra città. Unire l'attività fisica all'impegno civico, come fa il plogging, dimostra che la salute personale e il benessere ambientale sono due facce della stessa medaglia. È un modo pratico per trasformare la preoccupazione per il decoro urbano in azione concreta. Ringrazio tutti coloro che parteciperanno perchè sono le cittadine e i cittadini il vero cuore di iniziative come questa. Invito tutti a raggiungerci domenica. È un'opportunità fantastica per riscoprire il valore del bene comune e per ribadire che la cura di Firenze è una responsabilità che ci unisce tutti» - dichiara Paola Galgani, vicesindaca con delega all’Ambiente del Comune di Firenze.

Con questa iniziativa, Retake rinnova il suo impegno per una cittadinanza attiva e responsabile, promuovendo la cultura del rispetto e della bellezza condivisa, in linea con la missione di un movimento nazionale di rigenerazione urbana ormai diffuso in tantissime italiane.



