Firenze, Marcheschi (Fdi): "Via libera ad ampliamento aeroporto. Sinistra divisa da lotte interne, Governo porta a casa risultati"

Firenze: “E' di ieri la notizia dell'approvazione da parte della commissione Via-Vas del Ministero dell’Ambiente del nuovo masterplan per lo sviluppo dell'aeroporto di Firenze, che prevede la realizzazione di una nuova pista da 2.200 metri. Siamo arrivati finalmente ad un traguardo importante per lo sviluppo aeroportuale della Toscana, ottenuto solo grazie allo straordinario impegno del Governo Meloni, a dispetto del pessimo lavoro svolto dal Presidente Eugenio Giani. Il Partito Democratico, dilaniato da lotte interne tra chi a sinistra e chi nel Movimento 5stelle si è detto contrario alla realizzazione di un nuovo aeroporto, ha solo portato all'immobilismo della Regione. Siamo abituati ad un Pd che preferisce allearsi con i 'signori del no' e del reddito di cittadinanza regionale e siamo orgogliosi del Governo Meloni che continua a portare a casa risultati concreti nell'interesse dei cittadini”.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi.