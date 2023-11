“Firenze Marathon 2023”: correre tra arte, cultura e passione!

Il 26 novembre partirà la storica corsa in uno dei palcoscenici più belli del mondo



Firenze: E' tutto pronto per la XXXIX Edizione della corsa su strada più importante d’Italia: la “Firenze Marathon”, una manifestazione diventata ormai una tradizione per la Toscana che ogni anno attira migliaia di corridori provenienti da tutto il mondo. I runners sfrecceranno tra secoli di storia fatti di scorci, monumenti e strade di una delle città più belle del mondo. La maratona di Firenze è capace di incantare non solo i corridori ma anche gli spettatori ed è, inoltre, una splendida opportunità per godersi un weekend nel capoluogo Toscano. Per l’occasione il Brunelleschi Hotel, situato nel cuore della città, ha ideato un’offerta che coniuga lusso, eleganza e relax dedicata ai runners e alle loro famiglie.

Nata nel 1984, recentemente inserita nel calendario ufficiale delle maratone internazionali, certificata AIMS e riconosciuta dalla WA, la Maratona di Firenze è arrivata ad essere una delle gare podistiche più importanti d’Italia per qualità e numero di partecipanti: basti pensare che alla prima edizione hanno partecipato 850 corridori ma già nell’edizione del 2010 i runners sono diventati 10 mila, oggi è il principale evento di corsa su strada che si svolge in Toscana insieme a Roma, Milano e Venezia e tra le 20 maratone più importanti del mondo. Firenze è già in fermento ed è pronta ad accogliere la 39ª edizione della “Firenze Marathon”, il cui sparo di inizio si terrà domenica 26 novembre. Lungo i 42 chilometri e 195 metri i corridori attraverseranno secoli di storia, arte e cultura, saranno contornati dal fascino senza tempo dei monumenti della città culla del rinascimento e respireranno la magica atmosfera che solo una città come Firenze sa donare.

Il punto di partenza e di arrivo sarà nella sublime Piazza Duomo, in pieno centro città, poi il percorso si snoderà tra i vari lungarno, attraverserà il celebre Ponte Vecchio e Ponte della Vittoria, costeggerà il Parco delle Cascine, passerà davanti alla meravigliosa Fortezza da Basso ed allo stadio per poi arrivare nella magnifica piazza Santa Croce. Passo dopo passo, ognuno con il suo ritmo e con la propria strategia i corridori avranno la possibilità di respirare l’atmosfera festosa degli spettatori, avranno l’occasione di ammirare viste mozzafiato, sfiorare i monumenti più affascinanti e percorrere strade e piazze che rappresentano l’emblema della bellezza e della storia come Via Martelli, Via Cavour, Viale Strozzi, Piazzale degli Uffizi e tante altre. Per mettere tutti a proprio agio, l’organizzazione ha previsto percorsi più brevi che si adattano meglio alle esigenze dei principianti senza però rinunciare al passaggio tra i siti di incredibile bellezza. Secondo quanto stabilito dal regolamento i chilometri da correre saranno tutti in pianura e su strade asfaltate e fluide. Una volta giunti al traguardo finale ogni atleta riceverà una medaglia e avrà l’opportunità di scattare una foto ricordo con il Duomo sullo sfondo.

La Firenze Marathon è una vera e propria corsa nell’arte e nella cultura che da sempre contraddistinguono il Capoluogo Toscano, è diventata un appuntamento imperdibile per migliaia di sportivi e altrettanti spettatori provenienti da tutto il mondo, pronti ad incantarsi d’innanzi a cotanta bellezza. Questo evento non è solo una manifestazione sportiva, è molto di più: è oramai entrata a far parte della cultura e della tradizione Toscana, è diventato un importante punto di ritrovo che annualmente raduna atleti, amanti di questo sport e semplici spettatori e che è in grado di unire lo sport alle bellezze artistiche. Partecipare alla Maratona come atleta o come spettatore è un evento unico nel suo genere capace di emozionare, sorprendere e divertire e rappresenta l’occasione perfetta per concedersi un weekend nella Città del Giglio. Per partire con il piede giusto e godersi una vacanza indimenticabile si può soggiornare al Brunelleschi Hotel, una struttura 4 stelle che, per questo straordinario evento podistico, ha ideato un’offerta imperdibile per i runners e per le loro famiglie.