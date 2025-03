Firenze: l’Agenzia avvia la prima concessione di un edificio dello Stato a Ente del Terzo Settore

Nell’ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio, l’ex Telegrafo diventerà uno spazio per la comunità

Firenze: L’Agenzia del Demanio, in collaborazione con il Comune di Firenze, ha avviato il percorso di valorizzazione dell’area dell’ex Telegrafo, conosciuta come “La Riottosa”, che si trova nella zona collinare a sud di Firenze, ai piedi del poggio di Montacuto, dove sorge la Certosa. Nei giorni scosi è stato infatti sottoscritto un atto di concessione dell’area e del vecchio fabbricato alla società LAMA Società Cooperativa – Impresa Sociale, che si è aggiudicata il bando pubblico proponendo di trasformare l'immobile in uno spazio per la comunità. L’edificio è stato al centro di un processo partecipativo, durante il quale i cittadini hanno potuto fornire indicazioni e esprimere suggerimenti sul futuro dell’ex telegrafo e che ha portato al cambio di destinazione d'uso del bene, da area agricola a centro culturale. La Riottosa è quindi protagonista del primo bando di concessione agevolata (art. 71 del D.Lgs. n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore) dei beni di proprietà dello Stato dedicato agli Enti del Terzo Settore (ETS) finalizzata alla valorizzazione dei beni pubblici e alla creazione di valore sociale, culturale, ambientale ed economico per il territorio e la comunità di riferimento.

L'obiettivo della società LAMA è quello di restituire l'area agli abitanti del Quartiere 3 di Firenze mettendola a disposizione di cittadini, associazioni ed enti del territorio, per sperimentare un modello di cittadinanza attiva legato alla socialità e alle risorse naturali. L’ex stazione di posta diventerà un riferimento per la collettività e un punto di informazioni dotato di servizi accessibili. Tanti i lavori previsti per valorizzare anche l’area circostante, tra cui, il recupero dell’antico portale di ingresso, il ripristino del pozzo e dell’uliveto, la creazione di un’area giochi accanto al “bosco del relax” e di un orto sociale, l’allestimento di un piccolo teatro all’aperto. Con la concessione inizia un percorso di attivazione e coinvolgimento che porterà la Riottosa a riaprire nella primavera 2026.