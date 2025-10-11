Firenze: domenica plogging nel cuore della città per riscoprire il valore della cura condivisa

Firenze: La città si muove, letteralmente, per prendersi cura di sé. Domenica 12 ottobre, alle ore 10:00, davanti alla Stazione di Santa Maria Novella, i cittadini si ritroveranno per un appuntamento di plogging urbano, un’iniziativa che unisce l’attività fisica all’impegno civico e ambientale.

L’evento, organizzato da Retake Firenze, si svolge con la collaborazione del Comune di Firenze – Assessorato all’Ambiente – e con il supporto del gestore del servizio rifiuti, che garantiranno la fornitura dei materiali e la corretta gestione dei rifiuti raccolti. L’obiettivo è incoraggiare la partecipazione attiva e la cura condivisa degli spazi pubblici attraverso un gesto semplice e concreto: camminare e raccogliere i rifiuti abbandonati, restituendo attenzione e vivibilità alla città.

Dopo la distribuzione di pinze e sacchi, i partecipanti sceglieranno insieme il percorso più adatto, attraversando il centro storico di Firenze per prendersi cura dei beni comuni e degli spazi che quotidianamente vivono. Il plogging, nato in Svezia, è una pratica che si è rapidamente diffusa in tutto il mondo come forma di esercizio fisico sostenibile, capace di coniugare benessere personale e attenzione ambientale. Oggi è una attività svolta a livello globale, e in questa occasione si traduce un gesto collettivo di rispetto e responsabilità, un modo concreto per riscoprire Firenze nel segno della cura e della salute, coinvolgendo cittadini di ogni età in azioni di rigenerazione del territorio.

Ai partecipanti non sono richiesti adempimenti particolari, ma solo di iscriversi all’evento tramite l’apposita app di Retake: bit.ly/4h4JAmc.

Gli strumenti per la raccolta (guanti e sacchetti) saranno forniti direttamente dall’organizzazione. Il contributo più importante sarà rappresentato dalla partecipazione di chi crede nel valore della solidarietà e della mobilitazione collettiva, cuore pulsante di ogni iniziativa Retake.

Al termine della raccolta è previsto un momento informale di incontro e confronto tra i partecipanti, accompagnato da un caffè, per favorire la conoscenza reciproca e lo scambio di idee su nuove azioni di cittadinanza attiva.

“Con ogni iniziativa costruiamo un modello di trasformazione culturale, un invito a vivere la città in modo partecipato e responsabile. Firenze rappresenta un esempio straordinario di come la collaborazione tra istituzioni e cittadini possa tradursi in gesti quotidiani di cura e attenzione verso il bene comune. Partecipare significa riconoscersi parte attiva di una comunità, contribuire con un piccolo impegno personale a un risultato collettivo. Invitiamo tutti i fiorentini – adulti, studenti, famiglie – a unirsi a noi: più che un’azione simbolica, è un modo concreto per lasciare un segno positivo nella propria città” - dichiara Alejandra Alfaro Alfieri, responsabile di Retake per l’Italia.

L’attività è aperta a tutti i cittadini, senza limiti di età, e rappresenta un modo semplice e concreto per contribuire alla tutela dell’ambiente e alla costruzione di una comunità più consapevole e coesa.