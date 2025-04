Firenze, dal tessuto al mosaico: alla Galleria dell'artigianato talk e dimostrazioni live con i maestri

L'iniziativa promossa da Artex propone un laboratorio dove gli artigiani lavorano in diretta e un calendario di incontri

Firenze: Talk con gli artigiani e dimostrazioni live. Sono le novità della “Galleria dell'Artigianato” promossa da Artex per la mostra internazionale dell'artigianato , da oggi al 1° maggio alla Fortezza da Basso di Firenze. Artex come ogni anno, allestisce e coordina, in accordo con Firenze Fiera (organizzatore di Mida), il padiglione Cavaniglia , che ospita spazi commerciali utilizzati da produzioni di tipo contemporaneo, con attenzione alla ricerca sia nella forma che nei materiali, collettive, nazionali e internazionali, di promozione e commercializzazione di prodotti delle creazioni contemporanee, mostre d'immagine dedicate all'artigianato artistico da vari punti di vista. Ma propone anche iniziative speciali.

Lungo le mura medicee del Padiglione verranno esposte le opere della mostra "Galleria dell'Artigianato. Essenza del fare" : 24 artigiani toscani hanno realizzato creazioni in svariati materiali e tecniche, dall'argento alla ceramica; dai tessuti alla scagliola; dal legno al vetro. Per la prima volta, in questa edizione della Galleria, verrà allestito un laboratorio attrezzato, a disposizione dei creatori che vorranno essere presentare sé stessi e le proprie creazioni, attraverso strumenti, video, dimostrazioni: gli artigiani si racconteranno attraverso le parole, ma anche e soprattutto attraverso i gesti, gli strumenti, le tecniche, e lo loro creazioni.

Gli artigiani avranno a disposizione uno spazio per raccontarsi e raccontare il proprio lavoro , gli strumenti che utilizzano, i materiali che plasmano .

Oggi alle 15 Diamantina Palacios svelerà “Tra i segreti di trame, intrecci e colori”, domani invece alle 15 toccherà a Karin Putsch-Grassi con “La ceramica si fa arte” e alle 18 Atelier Taftique con “Fiber art: il taftato”.

Domenica 27 aprile alle 11 Bianco Bianchi racconterà “L'Arte della Scagliola: una tradizione di famiglia”, alle 15 Laura de Cesare farà “Intrecci tessili tra passato e futuro”.

Lunedì 28 aprile Argentiere Pagliai alle 11 spiegherà “Un secolo di lavorazioni”, Marco Bonechi alle 15 mostrerà “L'arte dell'acquaforte”, e alle 18 Michele Fabbricatore illustrerà “Miti, fiabe e leggende”.

Martedì 28 aprile alle 11 La Nuova Musiva porterà “Alla scoperta del Commesso Fiorentino”, alle 15 Eva Mun Ceramica mostrerà “Il Fuoco e gli elementi della natura”, alle 18 Paola Staccioli punterà l'attenzione del pubblico su “Creazione e ceramica”. Mercoledì 30 aprile alle 11 Lo Studio Ceramico Giusti racconterà “La bottega di famiglia”.

“ Vogliamo dare voce ai v e ri protagonisti di Mida , gli artigiani, non solo attraverso i prodotti che creano, ma anche attraverso i loro racconti, le dimostrazioni dal vivo delle lavorazioni, i dialoghi a tu per tu con i visitatori” afferma Elisa Guidi coordinatrice di Artex . “Le creazioni artigianali non sono solo “oggetti” ma espressione di tradizioni, saperi, creatività personale e , legami con i territori che è giusto valorizzare”.

L'evento è realizzato da Artex nell'ambito delle azioni del progetto Officina Creativa Lab, promosso da Regione Toscana e Comune di Firenze.