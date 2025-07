Firenze: Dal 9 all'11 luglio convegno su carcere e inclusione sociale, conclude Margherita Cassano

Dal 9 all'11 luglio convegno su carcere e inclusione sociale, conclude Margherita Cassano

Firenze: Un confronto a 360 gradi sui temi del carcere, esecuzione penale e giustizia con tutte le questioni che vi sono correlate: è questo il contenuto del convegno in programma a Firenze, a Palazzo Strozzi Sacrati, dal 9 all'11 luglio. Tre giorni di interventi, dibattiti, testimonianze che culmineranno nella lectio magistralis di Margherita Cassano, primo presidente della Corte di cassazione, in programma venerdì 11.

“Le questioni legate ai percorsi detentivi e di esecuzione penale sono il banco di prova più delicato e importante di tutte le nostre azioni di inclusione sociale” - evidenzia l'assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli, “questo convegno è per noi un appuntamento centrale perché ci permetterà di ascoltare tante voci qualificate, e quindi di verificare e laddove possibile rafforzare le politiche adottate sin qui su questa materia. il sovraffollamento, la carenza di organico, l'inadeguatezza delle strutture e con l'aumento dei suicidi, un'emergenza sottolineata anche in un recente intervento del presidente Mattarella – conclude l'assessora Spinelli - sono ciò che rendono visibili problemi che sappiamo esistere nel quotidiano delle carceri, che ci hanno orientato a lavorare per un rafforzamento del coordinamento e della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte, il terzo settore, le professioni”.

“Carcere, inclusione, sociale, comunità: il sistema delle politiche regionali per la giustizia penale in Toscana”, questo il titolo dell'iniziativa organizzata dalla Regione insieme a Anci Toscana.

Il convegno inizierà mercoledì 9 luglio, ore 9, con una prima giornata in cui verrà declinato il tema delle giustizia, con sessioni specifiche dedicate alla giustizia di comunità e alla giustizia riparativa, di cui si discuterà a partire dal volume “Oltre la vendetta” di Marcello Bortolato, presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze e del giornalista Edoardo Vigna.

Il pomeriggio di giovedì 10 (inizio ore 14) sarà invece dedicato al tema dell'inclusione sociale e dei diritti, con un focus sulle condizioni di vita all'interno del carcere, uno sui diritti della persona detenuta e sulle misure alternative, e uno specifico sulla costruzione del sistema di inclusione sociale.

Nelle varie sessioni si alterneranno figure istituzionali, rappresentanti di associazioni, esperti, organizzazioni sindacali, testimoni di progetti connessi alle tematiche trattate.

Tutto il lavoro svolto nei primi due giorni convergerà poi nella mattinata di venerdì 11 quando, dopo i saluti del presidente della Regione Eugenio Giani e dell'assessora Spinelli sarà possibile ascoltare la lectio magistralis di Margherita Cassano dal titolo “Giustizia, comunità, istituzioni territoriali, un dialogo aperto”. L'intervento dell'Alto Magistrato concluderà il convegno.

Questo il link per iscriversi all'evento:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-carcere-inclusione-sociale-comunita-1432893175059