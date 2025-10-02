Fiorisce il Ricordo: "Una Rosa per Norma Cossetto" trascende i confini del tempo e riscrive la memoria nazionale.

Roma: La Sala Stampa della Camera dei Deputati ieri mattina ha fatto da solenne cornice alla presentazione della settima edizione di "Una Rosa per Norma Cossetto", la manifestazione patriottica che si configura ormai come un pilastro ineludibile nella rievocazione della tragedia del confine orientale italiano. L'iniziativa, promossa con fervore dal Comitato 10 Febbraio, culminerà nel fine settimana del 4 e 5 ottobre, coinvolgendo una rete straordinaria di oltre 400 centri tra Italia ed estero, toccando simbolicamente ogni angolo da Trieste a Montevideo, da Dublino a Melbourne.

Questo tributo commosso è interamente dedicato a Norma Cossetto, studentessa istriana e Medaglia d’Oro al Merito Civile, il cui sacrificio nel 1943 – segnato da sevizie, stupro e l'atroce occultamento in una foiba per mano dei partigiani comunisti slavi – rimane l'emblema della furia ideologica e della barbarie subita dagli italiani in quelle terre. La conferenza di presentazione ha mobilitato un ampio fronte istituzionale e associativo, a riprova della ritrovata consapevolezza nazionale su questa parte di storia patria. Guidati dal Presidente del Comitato 10 Febbraio, Silvano Olmi, e dal Vicepresidente Francesca Carpenetti insieme alla dirigente Cristina Di Giorgi e Maurizio Federici, ideatore della manifestazione a Viterbo nel 2018, i relatori hanno delineato la portata morale e civica dell'evento.

Silvano Olmi ha elevato il significato della manifestazione oltre il singolo martirio, estendendolo a un omaggio "a tutte le donne che ancora oggi, in guerra e in pace, subiscono violenze.” La presenza corale di Deputati (Alessandro Amorese, Alessandro Urzì, Guerino Testa, Emanuele Loperfido, Grazia Di Maggio, Elisabetta Christiana Lancellotta) e del Senatore Domenico Gramazio sancisce l’impegno istituzionale a custodia della verità storica, che affranca la storia delle terre italiane del confine orientale dall’oblio.

L'Onorevole Alessandro Amorese ha lodato il fatto che "il ricordo delle foibe e dell’esodo non sia perduto," merito dell'opera di storici illuminati come il compianto Prof. Giuseppe Parlato e dell'impulso parlamentare a partire dal primo firmatario della legge 92/2004 istitutiva del Giorno del Ricordo, sen. Roberto Menia. Ha altresì sottolineato i progetti di largo respiro in cantiere, quali il Museo del Ricordo e il Treno del Ricordo, assieme alla proposta legislativa per istituire una Giornata in memoria delle vittime della strage di Vergarolla, a Pola, avvenuta il 18 agosto 1946.

La valenza dell’iniziativa è stata arricchita dai contributi delle associazioni, per ANVGD le parole di Lorenzo Salimbeni a rimarcare "l’alta valenza nazionale" della manifestazione, evidenziando come essa coinvolga ormai anche molti italiani non direttamente legati da vincoli familiari alle vicende del Confine Orientale, e quelle di Marino Micich, Direttore dell’Archivio Museo Storico di Fiume. A conclusione dell’incontro, quale segno di profondità e prassi del Ricordo, i partecipanti hanno voluto traslare il gesto simbolico dalla sala al cuore istituzionale della Capitale: nella piazza antistante Montecitorio, è stata deposta una rosa rossa alla base dell’obelisco, a sigillo di un impegno solenne e visibile nel nome di tutte le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.