Fiori d'arancio a Magliano per l'ex assessora Camilla Mancineschi

Magliano in Toscana: Fiori d'arancio a Magliano. Ieri pomeriggio si sono uniti in matrimonio nel Giardino del Torrione, Camilla Mancineschi e Francesco Belletti. La Mancineschi, è un operatore turistico, ed è stata assessore della giunta del ex sindaco maglianese Cinelli dimessosi a inizio di quest'estate. Francesco Belletti, è dipendente delle Terme di Saturnia. Finalmente Francesco e Camilla hanno coronato il loro sogno. A festeggiarli, insieme ad amici e familiari, i figli Sveva, Giulia e Emma. Ai neo sposi i migliori auguri e felicitazioni da parte di tutta la nostra redazione.





