Fiorentina, ultimo test a Siviglia. Milenkovic confermato in maglia viola

Gianni Mancini Contro il Betis dell'ex Pezzella, Tello e Jachin la Fiorentina in campo domani alle ore 21:00. La società viola sta lavorando per il rinnovo pluriennale di Milenkovic. Né Inter e Juventus lo hanno più richiesto.

Siviglia: Ultimo test amichevole per la Fiorentina, domani sera alle ore 21:00, a Lisbona, opposta al Betis, nelle cui fila militano tre ex gigliati: Pezzella, Tiello e Jachin. Ultimi ritocchi della preparazione in vista di questo importante match. Nicola Milenkovic apre alla Fiorentina, ora tocca a Commisso blindare il giocatore. Né Inter e Juventus hanno richiesto il giocatore. Il giocatore ha fatto un passo importante verso la società. Il lavoro di Vincenzo Italiano potrebbe aver dato i frutti sperati per la permanenza del centrale in maglia viola. Ora Milenkovic ha aperto per la permanenza alla Fiorentina. Adesso tocca a Rocco Commisso e Jo Barone portare avanti il rinnovo. Dopo il grande entusiasmo che si respirava attorno alla Fiorentina inizia a diffondersi un po' di paura e di scetticismo dopo le due amichevoli di livello. Paragoni di poco senso con la Roma così come l'angoscia di dover affrontare il Twente.

