Fiorentina si intensifica la preparazione

Moena: Sempre più pressante, mister Vincenzo Italiano, con la viola, anche oggi nelle due sedute di allenamento ha cercato di insistere sui moduli di gioco che chiede ai suoi ragazzi. Nel frattempo sembra ormi imminente l'arrivo a Moena, dell'ultimo acquisto, Dodò, che sarà nel ritiro viola non appena avrà ultimato le visite mediche. Italiano va a mille, gruppo spronato e pungolato, fin da Moena, il tecnico, sogna la Champions.

Intervento di Saponara, il quale ha sottolineato di non aver mai pensato di andare via, sento fiducia, non dobbiamo porci limiti. Solita grande affluenza degli sportivi al Viola Village, oggi per le firme sugli autografi da parte di Maleh e Ikonè. Nel frattempo cresce l'ipotesi di un trasloco al “Castellani”, durante i lavori al Franchi. Grande festa per i giocatori villa, ieri nella giornata libera, durante la passeggiata per il centro di Moena

Per quanto riguarda il “mercato” ancora incerto il futuro di Milenkovic, mentre sul fronte arrivi sembra per il momento congelata la pista che porta a Lo Celso e Luis Alberto. La Fiorentina sta cercando un centrale. Ancora grande entusiasmo al Viola Village, nella giornata, con migliaia di tifosi festanti, vicini alla squadra, basti pensare alla presenza di oltre duemila persone sulle tribune dello stadio Benati per assistere agli allenamenti. Con mister Italiano ad essere sempre più martello sui suoi giocatori, sostengo che la squadra è molto cresciuta sotto ogni punto di vista ma che deve fare ancora di più a aggiunto il tecnico viola.