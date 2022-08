Fiorentina, il presidente Rocco Commisso è arrivato a Firenze

Grande accoglienza per il ritorno del presidente da parte dei giocatori e dirigenti



Firenze: Il ritorno di Rocco Commisso al centro sportivo e abbracci con tutti. Dopo nove mesi il patron della Fiorentina è tornato al centro sportivo, applausi e abbracci con tutti i calciatori e da parte dello staff della squadra viola.

Grande accoglienza per Commisso, una festosa accoglienza, con tutti gli atleti, un abbraccio rilevante quello con il capitano Nicola Milenkovic, a poche ore dalla firma del rinnovo per il contratto che lo lega alla società viola che domenica prossima debutterà nel campionato opposta alla neo promossa Cremonese, test importante in vista della Conference che scatterà giovedì 18 agosto al Franchi alle ore 21.





(foto da Facebook)