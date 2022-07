Fiorentina, grande entusiasmo fra i tifosi a Moena

Preparazione a grande ritmo in attesa dell'arrivo di Dodò. Dilaga la Fiorentina nella prima, 7-0 al Real Vicenza. Elogi del presidente della regione Giani, plaude a Commisso per la realizzazione del Viola Park- Scintille tra Sottil e Nico Gonzales- In arrivo i primi ultras- Ultimi giorni di attesa per l'arrivo di Dodò.

Moena: La Fiorentina vuole stupire, Nico Gonzales atteso al primo salto di qualità. Mentre va avanti a ritmo serrato la preparazione, la società, o quanto meno gli addetti ai lavori stanno pensando al possibile arrivo di un altro esterno. Grande impegno di tutti i viola in allenamento e ogni tanto scatta la tensione come le scintille che hanno avuto come protagonisti Nico Gonzales e Sottil, subito rientrato.



Milenkovic è grande protagonista della preparazione, un vero e proprio leader in campo, senza pensare che potrebbe partire ma di questa opinione non è Jo Barone che vorrebbe tenerlo ad ogni costo. Grande soddisfazione di come procede la campagna abbonamenti che ha superato le diecimila tessere. Da sottolineare l'intervento del presidente della Regione, Giani, che ha detto sulla validità del Viola Park, applaudendo Rocco Commisso. La concessione sul Franchi può permettere ad ACF di fare altri investimenti-

Nel frattempo a Moena stanno arrivando i primi ultras con striscioni in ricordo di Checcone ed altro. La Fiorentina vuole stupire, grande impegno alla ricerca dei giusti moduli, alla ricerca della migliore qualità chiesta da Vincenzo Italiano. Di nuovo a lavoro Daniele Pradè alla ricerca di un nuovo esterno, ma si pensa ancora a Prait e perché no Luis Alberto. Cresce l'attesa per il quarto colpo, Dodò, atteso per i prossimi giorni- Oggi, nel frattempo, la Fiorentina ha disputato la prima uscita ufficiale con il Real Vincenza, terminando la gara con il successo per 7-0. Grande mattatore Luka Jovic, con quattro reti, disputando un’ottima prestazione, le altre reti portano la firma di Nico Gonzales, Pierotti e Ikonè.