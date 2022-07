Fiorentina a Moena, parte preparazione grande accoglienza in Val di Fassa

Entusiasmo all'arrivo del pullman viola a Moena, dove i viola sono stati a lungo osannati e dove da oggi inizierà il lavoro di Vincenzo Italiano.



Moena: La Fiorentina è arrivata a Moena. In Val di Fassa a ritrovato un grande calore dei tifosi, locali e non. Grande accoglienza e non poteva essere diversamente quando dal pullman viola sono scesi i giocatori, dirigenti e mister Italiano. Una folla di tifosi ha accolto festosa, come del resto è accaduto alla partenza da Firenze questa mattina da Campo di Marte Maxi rosa in ritiro, un anno dopo è tutto diverso. Così ha preso il via la nuova avventura alle falde delle dolomiti per la squadra gigliata, che è alloggiata all'Hotel Dolce Casa.

Festa per tutti quanti ma in particolare per i nuovi Jovic, Gollini e Mandragora (a giorni arriverà anche l'ultimo colpo Dodò). I tifosi sono apparsi entusiasti per come si è mossa la società che è tornata in Europa dopo molto tempo. E il 2 agosto sapremo chi incontrerà per il primo turno della Conference. Oggi nel frattempo ci sarà la prima seduta di allenamento diretta da mister Vincenzo Italiano.