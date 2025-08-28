FIOM CGIL Siena: pieno sostegno alla Global Sumud Flotilla per Gaza

Il sindacato condanna il blocco israeliano, chiede intervento del Governo italiano e rilancia la necessità di una soluzione politica basata su due Stati.

Siena: La FIOM CGIL di Siena esprime il suo pieno sostegno alla Global Sumud Flotilla, l'iniziativa umanitaria internazionale che mira a rompere il blocco israeliano su Gaza e a portare aiuti vitali alla popolazione civile.

La FIOM CGIL Siena condanna con fermezza il blocco imposto da Israele che ha portato ad una grave crisi umanitaria nella Striscia di Gaza, con conseguenze devastanti per la popolazione civile.

Come FIOM CGIL riteniamo che l'azione della Global Sumud Flotilla sia un importante passo verso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla drammatica situazione a Gaza e verso la promozione di una soluzione pacifica e giusta per il popolo palestinese.

Esprimiamo solidarietà con gli attivisti, gli operatori umanitari e tutti coloro che partecipano a questa iniziativa, che rappresenta un esempio di resistenza civile nonviolenta e di solidarietà internazionale.

Chiediamo al Governo italiano e alla comunità internazionale di esercitare pressioni su Israele affinché revochi immediatamente il blocco e garantisca l'accesso sicuro e senza restrizioni alle organizzazioni umanitarie.

Riteniamo essenziale un immediato ritorno al cessate il fuoco e l'impegno per l'attuazione della soluzione a due Stati per garantire pace e sicurezza ad israeliani e palestinesi.

La FIOM CGIL di Siena rinnova il suo appello alla solidarietà internazionale e all'azione nonviolenta per la difesa dei diritti umani e della dignità del popolo palestinese.

FIOM CGIL di Siena