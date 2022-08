annuncio Sport Fiocco rosa in casa della Pallavolo Grosseto: è arrivata Sole 17 agosto 2022

17 agosto 2022 125

125

Redazione E' la figlia della giocatrice Gianna Paradisi.

Grosseto: "Arriva una nuova iscritta per il nostro settore S3 guidato da Silvia Rustighi, - dicono dalla Pallavolo Grosseto 1978. - Lei si chiama Sole di Bonito ed è figlia della nostra atleta Gianna Paradisi (in azione durante una gara nella foto)".

"A parte gli scherzi, - prosegue la nota della società - auguri di cuore a Gianna e a Francesco, neo genitori del LORO capolavoro Sole; benvenuta e cresci in fretta perchè noi ti aspettiamo al Palazzetto". La Società fa tanti auguri ai neo genitori Gianna e Francesco. La nostra redazione si unisce alle felicitazioni per Sole e i suoi genitori.

Seguici





annuncio Categorie Costume e società

Dalla regione

Ambiente annuncio

Sport Fiocco rosa in casa della Pallavolo Grosseto: è arrivata Sole Fiocco rosa in casa della Pallavolo Grosseto: è arrivata Sole null 2022-08-17T15:00:00+02:00 164 it Fiocco rosa in casa della Pallavolo Grosseto: è arrivata Sole PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2022/01/15/20220115121049-da3a3a4a.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2022/01/15/20220115121049-da3a3a4a.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 17 Aug 2022 15:00:00 GMT

annuncio