Finisce 6-6 il bel duello tra CP Grosseto e Valdagno alla pista Mario Parri

Grosseto: Finisce in parità il duello tra Circolo Pattinatori e Valdagno, al termine di una partita ricca di emozioni e di reti. Il Valdagno si è portato sullo 0-2, prima di una gran rimonta locale fino al 5-2, rintuzzata dai veneti che vanno sul 6-5, prima di un 6-6 che la dice lunga sulle buone cose fatte vedere dalle due rivali. Un punto che permette al Grosseto di allungare su Viareggio e a Valdagno di rosicchiare un punto al Follonica.

Nei minuti iniziali il Circolo Pattinatori si fa preferire per il suo gioco brillante, ma dopo otto minuti è il Valdagno a passare in vantaggio, alla prima vera conclusione, Giuliani raccoglie una palla rinviata maldestramente indietro da Saavedra e vede di Diquigiovanni che si sposta leggermente a destra per battere Fongaro. La rete dà nuovi stimoli ai veneti che costringono il portiere grossetano a una serie di parate impegnative. Al 16’ sono ancora i veneti ad andare a segno: Nicolò Crocco sbatte su Fongaro ma il più veloce a recuperare la pallina è Giuliani che la mette in fondo alla rete. A 8’19 dalla fine per un fallo di Nicolò Crocco su Cabiddu, gli arbitri concedono un rigore, ma De Oro si fa parare il tiro da Bovo. Al 21’ il Grosseto accorcia: invenzione di Saavedra che libera Sillero davanti al portiere; il giocatore argentino è bravo a finalizzare. Il Circolo Pattinatori a otto centesimi di secondo dalla fine del primo tempo trova anche il pareggio con una magia di Sillero, che mette la pallina in rete con una conclusione dalla balaustra.

Nella ripresa il Grosseto entra in campo con un piglio diverso: dopo appena sei secondi, mette la freccia, Pablo Saavedra devia in rete la grande conclusione da lontano di Barragan. Al 4’ vedono una gomitata di Nicolò Crocco. Pablo Saavedra va sul dischetto e batte con finte e controfinte Bovo. Al 5’ Saavedra si ripresenta sul dischetto, dopo l’espulsione di Giuliani, e batte nuovamente il portiere del Valdagno portando i biancorossi sul 5-2. Il match si riapre all’8’ Valdagno si avvicina con la punizione di prima di Sanches, sul decimo fallo del Cp. Trenta secondi dopo, però, lo stesso Sanches mette fuori il tiro diretto sull’espulsione di De Oro, ma lo stesso Sanches, in superiorità numerica trova il 5-4. Un tiro dalla distanza di Sanches supera Fongaro per il 5-5 e quaranta secondi dopo Diquigiovanni, servito dallo scatenato Sanches, firma il sorpasso veneto sul 6-5. La gara è emozionante e ricca di occasioni da una parte e dall’altra al 15’ Sillero si procura un rigore che Cabiddu manda a sbattere sui pattini di Bovo. Saavedra potrebbe pareggiare ma il portiere ospite si esalta e devia il tiro. Il Grosseto mette alle corde la difesa del Why Sport che in qualche maniera riesce a conservare il vantaggio minimo. La porta di Bovo sembra stregata, a 3’08 dalla fine Sillero riesce a bucare la rete avversaria, deviando in rete un tiro di Barragan.

Valdagno si getta in avanti, colpisce un palo con Giuliani, ma è il Circolo Pattinatori, sul decimo fallo di squadra ospite, ad avere la palla del sorpasso sulla punizione di prima che Saavedra si fa deviare da Bovo. E’ l’ultima emozione di una gara che ha divertito il pubblico e ha mostrato un Cp vivace che una volta superato il peso della responsabilità iniziale ha disputato la migliore gara degli ultimi tempi contro un avversario di gran qualità.

Circolo Pattinatori Grosseto-Why Sport Valdagno 6-6



C.P. GROSSETO: Fongaro, Irace; Giusti, Saavedra, De Oro, Paghi, Cabiddu, Giabbani, Sillero, Barragan. All. Massimo Mariotti.

VALDAGNO: Bovo, Cunegatti; Tomba, Nicolò Crocco, Diquigiovanni, Sanches, Francesco Crocco, Lazzarotto, Giuliani, Borregan. All. Luca Chiarello.

ARBITRI: Joseph Sillecchia e Mauro Di Giangregorio di Giovinazzo.

RETI: nel p.t. 8.05 Diquigiovanni, 15’12 Giuliani, 20’13 Sillero, 25’ Sillero; nel s.t. 0’06 Saavedra, 3’28 Saavedra, (p.p.), 5’06 Saavedra (p.p.), 8’ Sanches (p.p), 9’01 Sanches, 11’45 Sanches, 12’27 Diquigiovanni, 21’52 Sillero

NOTE: espulsi Nicolò Crocco nel p.t.; Nicolò Crocco, Giuliani, De Oro nel s.t.

