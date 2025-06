Cultura Fine settimana ricco di eventi all’insegna del cibo e della cultura 25 giugno 2025

In programma anche una passeggiata lungo l’itinerario culturale Via delle Città Etrusche Roccastrada: Un fine settimana ricco di eventi è quello che accompagnerà turisti e residenti del territorio di Roccastrada, grazie ad una serie di iniziative organizzate dalle associazioni locali in collaborazione ed il patrocinio del Comune di Roccastrada. Sabato 28 giugno torna protagonista la Via delle Città Etrusche con un’escursione gratuita lungo il tratto che collega Montemassi a Ribolla, immersi in un paesaggio ricco di biodiversità e suggestioni storiche. L'iniziativa, che rientra nel calendario delle attività di promozione dell'itinerario culturale, è promossa dal Comune di Roccastrada in collaborazione con le associazioni Ribolla Appiedi, Carbonari Ribollini, AVRAI, L’Altro Sentiero, con il supporto dell’Ufficio Informazioni Turistiche e il patrocinio del Comune di Roccastrada. Il percorso sarà accompagnato da una guida ambientale escursionistica, che offrirà spunti di osservazione e conoscenza del territorio dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, con particolare attenzione alla flora, alla fauna e alle caratteristiche ambientali dell’area. Il ritrovo è previsto alle ore 9.00 in Piazza della Paga a Ribolla. L’escursione è gratuita e adatta a tutti, con un itinerario accessibile e immerso nel verde. Al termine dell’escursione sarà possibile pranzare presso la Sagra del Peperoncino, ad un prezzo convenzionato. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 1177230. Aggiornamenti, approfondimenti e contenuti dedicati sono disponibili anche sulle pagine social ufficiali della Via delle Città Etrusche: Facebook: www.facebook.com/viadellecittaetrusche

Instagram: www.instagram.com/viadellecittaetrusche A Ribolla si apre la 9° Sagra del peperoncino che andrà avanti per due fine settimana: il 27 – 28 e 29 giugno oltre al 4 – 5 e 6 luglio con stand gastronomico e cocktail bar tutte le sere a partire dalle ore 19.00: un’ecofesta il cui ricavato sarà interamente utilizzato per il sostentamento degli animali bisognosi. Tutte le sere spettacoli e musica ad ingresso gratuito. A Roccatederighi prosegue la rassegna culturale RoccArte, organizzata dalla neo costituita “Associazione Paesaggi Culturali APS ARCI” in memoria di Dante Razzino, che interesserà vari spazi ed aree nel centro storico del borgo con questo programma: Venerdi 27 ore 21.00 al Centro Civico Presentazione di RoccArte e artisti; Sabato 28 ore 10.00 Esposizione artisti – workshop – Musica nel borgo e ore 15.00 Musica con Tarantucore; Domenica 29 Esposizione artisti – workshop – Musica nel borgo. Gli eventi sono ad ingresso libero; per info tel. 342/1238335 e 335/497665 e mail: cpaesaggi@gmail.com





