Fine settimana con la “Franco Falconi Cup”: tanti giovani calciatori in campo

Grosseto: Un fine settimana tutto da vivere con la prima edizione della “Franco Falconi Cup”. Sabato 23 e domenica 24 settembre si accenderanno i riflettori sul campo sportivo di via Australia, quartier generale della Nuova Grosseto Barbanella. Una manifestazione calcistica nel ricordo di Franco Falconi, storico allenatore e dirigente della Nuova Grosseto Barbanella scomparso a novembre.

«Il suo ricordo è sempre vivo dentro di noi – spiega il presidente Domenico Lanzano – da allenatore ha guidato tanti giovani ragazzi che adesso sono diventati uomini, da dirigente ha rappresentato un pilastro della nostra società sportiva. Abbiamo pensato di ricordare Franco con una festa del calcio. Tanti giovani calciatori in campo, a rincorrere un pallone. Un’immagine semplice, che a lui sarebbe piaciuta».





Il programma della manifestazione prevede un torneo della categoria Pulcini, riservato ai nati nel 2014, in programma sabato pomeriggio con inizio alle 16. Nella stessa giornata, con inizio alle 20:30, una selezione delle vecchie glorie della Nuova Grosseto Barbanella affronterà il team Finanzia&Friends in una partita di calcio nel nome della solidarietà. Prima della gara i rappresentanti del Comune di Grosseto consegneranno una targa ricordo alla famiglia Falconi. Durante l’intervallo della partita, invece, verranno presentate tutte le squadre della Nuova Grosseto Barbanella impegnate nella stagione calcistica 2023/2024. Nella giornata di domenica 24, infine, è in programma il secondo torneo della categoria Pulcini, questa volta riservato ai nati nel 2013 che si affronteranno nel pomeriggio, sempre sul campo di via Australia.