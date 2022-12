Attualità Fine settimana con feste parrocchiali e momenti insieme per preparare il Natale 16 dicembre 2022

Redazione Grosseto: Mentre ci avviciniamo al Natale si intensificano anche le proposte e i segni che arrivano dalle parrocchie. Sabato 17 dicembre due segni belli saranno offerti dalle parrocchie di Roselle e di San Francesco. La comunità parrocchiale di Roselle propone, infatti, anche quest'anno il presepe vivente. Alle 17.30 la Messa, poi il presepe sarà introdotto da una breve rappresentazione del gruppo giovani, quindi la rievocazione storica della Natività in abiti d’epoca, con i banchi dei mestieri di un tempo. E ancora sabato, grazie al gruppo scout Agesci Grosseto 3, arriverà anche a Grosseto la “Luce di Betlemme” a partire dalle 17.30 alla stazione ferroviaria e, subito dopo in Duomo, dove alle 18 sarà celebrata la Messa prefestiva della IV domenica di Avvento, in diretta su Tv9. Presiederà don Marco Gentile, assistente ecclesiastico del Grosseto 3 e parroco dell'Addolorata. Sempre sabato, nella parrocchia di San Francesco, dopo la Messa delle 18 i frati inaugureranno il grande presepe allestito anche quest'anno nel chiostro del convento. E’ un appuntamento che ormai si ripete da anni e che ha creato affezione e attesa nei grossetani, che in tanti – durante le feste natalizie – visitano la sacra rappresentazione, affascinati anche dalla presenza di un somarello e di alcune pecore. “L’inaugurazione del presepe – dicono i frati – sarà preceduta da un pomeriggio di festa coi ragazzi del catechismo”. Sempre sabato, a Castiglione della Pescaia, alle ore 16 nella chiesa di Santa Maria Goretti, incontro dei genitori e dei nonni dei bambini del catechismo con Marcello Campomori, insegnante di religione presso la scuola secondaria di primo grado della cittadina costiera, invitato dalla parrocchia a tenere una riflessione dal titolo: “Con lo sguardo del Bambino di Betlemme...Dal presepe di Greccio alla realtà di oggi”. A Grosseto, in piazzetta Socci, domenica, dopo la bella esperienza di domenica scorsa, torna il Banchetto di Natale della scuola Sant’Anna, con i lavori realizzati dai bambini della primaria con la supervisione di suor Grazia Di Franco, docente di religione. Quanto raccolto sarà destinato a sostenere alcune attività portate avanti dalla scuola. Sempre a Grosseto feste degli auguri, con varie iniziative, in diverse parrocchie. All'Addolorata, domenica durante la Messa delle 10.30 saranno anche benedetti i Bambinelli dei presepi. Infine in cattedrale, domenica alle 17.45 il canto dei Secondi Vespri della quarta domenica d'Avvento e alle 21.15, il concerto di Natale con la corale Puccini e l'Orchestra sinfonica città di Grosseto diretti dal maestro Walter Marzilli (per i dettagli si rinvia al comunicato stampa diffuso dalla Corale Puccini). Seguici





Grosseto, Fri, 16 Dec 2022