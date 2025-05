Fine settimana alla scoperta del Parco della Maremma con il teatro di AnimaScenica e la Traversata dell'Uccellina

Sabato 17 maggio la performance di AnimaScenica sul percorso faunistico A6 e domenica 18 maggio alla scoperta della riserva naturale con la guida del Parco.

Grosseto: Una passeggiata teatrale sul percorso faunistico A6, adatta a grandi e piccini, o un percorso trekking di circa 20 chilometri, da Alberese a Talamone: il fine settimana in arrivo al Parco della Maremma offre due interessanti appuntamenti che permetteranno di vivere o scoprire la riserva naturale da punti di vista inusuali.

Sabato 17 maggio, alle 16, è infatti in programma lo spettacolo “Altre fiabe italiane” della compagnia AnimaScenica Teatro: Irene Paoletti, direttrice della compagnia, e Pablo Torregiani, accompagnati dalla musica di Emanuele Bocci, animeranno per un pomeriggio l’itinerario faunistico del Parco della Maremma attraverso storie e avventure, tutte da ascoltare. Il pubblico, accompagnato dagli artisti e da una guida, compirà un viaggio musicale nella cultura italiana, per mare e per terra, in cui potrà incontrare principi e contadini, soldati e spose, viandanti, santi, vecchie e bambini, immerso nella natura.

Il percorso proposto è di facile percorrenza e quindi adatto sia a bambini che adulti, così come lo spettacolo proposto. La passeggiata si svilupperà per circa 2 chilometri e l’evento si concluderà, indicativamente, alle 18.30.

Biglietti al costo di 15 euro per adulti e 10 euro per ragazzi dai 6 ai 14 anni e studenti fino a 25 anni; possibilità di sconto speciale per le famiglie (se due adulti accompagnano un bambino, un adulto entra gratis). Prenotazione obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Dalla magia delle fiabe e della musica a quella, altrettanto potente, della natura. Domenica 18 maggio torna la “Traversata dell’Uccellina”, un itinerario mediamente impegnativo, percorribile esclusivamente con guida del Parco e solo in alcuni giorni dell’anno. Il percorso di circa 20 chilometri si snoda da Alberese a Talamone, attraversando le colline del Parco della Maremma e passando per l’abbazia di San Rabano, la splendida spiaggia di Cala di Forno e l’insenatura rocciosa delle Cannelle, tra panorami bellissimi, macchia mediterranea e antiche torri costiere.

Il ritrovo è fissato per le 8.30 a Talamone, dove saranno lasciate alcune auto per poi andare ad Alberese e iniziare l’escursione. Per compiere la “Traversata” occorrono circa 9 ore; è consigliato il pranzo al sacco e una dotazione d’acqua sufficiente, oltre ad essere equipaggiati con scarpe da trekking.

Biglietti al costo di 25 euro intero, ridotto 15 euro per i ragazzi dai 12 ai 14 anni e gli studenti fino a 25 anni. Prenotazione obbligatoria scrivendo a: booking@parco-maremma.it.

In caso di condizioni meteo avverse le escursioni organizzate dal Parco potrebbero subire dei cambiamenti di programma o essere rimandate: per informazioni occorre fare riferimento al sito www.parco-maremma.it così come per le informazioni sulle modalità di fruizione dei parcheggi e delle navette.