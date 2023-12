Attualità Fine anno, Rossi (FDI): “Auguro ai miei concittadini un nuovo anno, con nuove sfide per il futuro” 31 dicembre 2023

Grosseto: “Auguro ai miei concittadini e in generale a tutti gli italiani un buon 2024. Nella speranza che sia un anno migliore, con prospettive future di nuovo slancio e orgoglio per tutto il Paese. Riscoprire l’amore per le piccole cose quotidiane che riescono a cambiare il mondo.

Molto spesso sono le "piccole mani" a fare la storia, e la nostra storia nazionale è costellata di piccoli, ma al tempo stesso significativi gesti, che hanno fatto della nostra nazione il meraviglioso Paese che siamo e che tutti c'invidiano. Spesso lo dimentichiamo, ma basta a volte solamente sfogliare il libro dei nostri ricordi per scoprire quanto siano profonde le nostre radici e le nostre tradizioni. Auguro a tutti noi la pace, soprattutto nei cuori, perché se da una parte la ragione è importante, dall'altra il sentimento diventa fondamentale. I grossetani come gli italiani lo sanno da sempre e lo dimostrano giornalmente con grande cuore. Concordo appieno con le parole appena ricordate dal nostro Vescovo s.e. Roncari: «Nulla cambierà se ognuno non proverà a cambiare se stesso»". Così la nota di Fabrizio Rossi, Deputato grossetano e coordinatore regionale Fratelli d'Italia Toscana nell'augurare un buon 2024 ai cittadini maremmani.



